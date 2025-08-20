'No té per què...': nou avís dels meteoròlegs sobre el potent huracà Erin

La segona meitat d'agost està marcada per moviments intensos a l'atmosfera que no només afecten l'Atlàntic. Les previsions assenyalen canvis rellevants que podrien modificar la dinàmica del temps a Europa. L'huracà Erin, ara en ple desenvolupament, ha cridat l'atenció de molts meteoròlegs.
Encara que no es creu que pugui impactar de manera directa a Espanya, la seva evolució influeix en el patró meteorològic del continent. Els models mostren que la interacció amb el corrent en jet pot obrir diferents escenaris. La incertesa obliga a seguir molt de prop cada actualització.
Erin avança amb força a l'Atlàntic
L'huracà Erin ha guanyat potència en les últimes hores i manté el seu rumb cap al nord-est. No tocarà terra a la costa est dels Estats Units, encara que els seus efectes ja es fan sentir. La gran mida del sistema provoca vents forts i una marea ciclònica a zones del litoral atlàntic.
A Bermuda tampoc hi haurà un impacte directe, però la proximitat d'Erin deixarà onatge significatiu. Els serveis meteorològics locals insisteixen a extremar precaucions a les àrees costaneres. El sistema continua desplaçant-se cap a l'est, allunyant-se a poc a poc de les principals poblacions.
Els meteoròlegs recorden que la magnitud d'Erin fa que el seu radi d'influència sigui ampli. Fins i tot sense tocar terra, les seves bandes exteriors poden alterar l'estabilitat atmosfèrica. Per això, la vigilància a l'Atlàntic Nord es manté activa en les pròximes jornades.
Els efectes no impliquen més calor a Espanya
Els experts expliquen que la interacció d'Erin amb el corrent en jet "no té per què derivar" en un altre episodi de calor a Espanya. Un dels escenaris possibles és que el cicló ajudi a aprofundir un solc. Amb el reforç de la falca de les Açores, podrien obrir-se pas fronts atlàntics.
Si es confirma, això facilitaria l'entrada de masses d'aire més fresques i humides. El canvi seria evident a Espanya, on les temperatures es moderarien. Després d'un estiu marcat per episodis extrems, amb temperatures per sobre dels 40 °C, suposaria un alleujament per a milions de persones.
Els models a mitjà termini apunten que aquest gir a l'atmosfera es notarà abans que acabi agost. Amb tot, la previsió es manté oberta i pot variar amb cada actualització. Els meteoròlegs assenyalen que la situació és dinàmica i s'ha d'observar, perquè l'evolució d'Erin i la seva interacció amb el jet stream seran clau.