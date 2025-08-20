Logo xcatalunya.cat
Home sorprès al costat d’un mapa meteorològic d’un huracà i un signe d’interrogació vermell
El potent huracà Erin podria tenir efectes en el temps de la península | Getty Images, X, Montaje propio, @globerourdiales
Actualitat

'No té per què...': nou avís dels meteoròlegs sobre el potent huracà Erin

Els experts segueixen molt de prop la trajectòria d’aquesta potent pertorbació, que podria deixar-se sentir a Espanya

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La segona meitat d'agost està marcada per moviments intensos a l'atmosfera que no només afecten l'Atlàntic. Les previsions assenyalen canvis rellevants que podrien modificar la dinàmica del temps a Europa. L'huracà Erin, ara en ple desenvolupament, ha cridat l'atenció de molts meteoròlegs.

Encara que no es creu que pugui impactar de manera directa a Espanya, la seva evolució influeix en el patró meteorològic del continent. Els models mostren que la interacció amb el corrent en jet pot obrir diferents escenaris. La incertesa obliga a seguir molt de prop cada actualització.

Mapa meteorològic que mostra un huracà acostant-se a la costa est dels Estats Units amb colors que indiquen la intensitat del vent i el centre de la tempesta a prop de Florida
L’huracà Erin, que podria no impactar els Estats Units, genera algunes alteracions a l’atmosfera | X, Montaje propio, @globerourdiales

Erin avança amb força a l'Atlàntic

L'huracà Erin ha guanyat potència en les últimes hores i manté el seu rumb cap al nord-est. No tocarà terra a la costa est dels Estats Units, encara que els seus efectes ja es fan sentir. La gran mida del sistema provoca vents forts i una marea ciclònica a zones del litoral atlàntic.

A Bermuda tampoc hi haurà un impacte directe, però la proximitat d'Erin deixarà onatge significatiu. Els serveis meteorològics locals insisteixen a extremar precaucions a les àrees costaneres. El sistema continua desplaçant-se cap a l'est, allunyant-se a poc a poc de les principals poblacions.

Els meteoròlegs recorden que la magnitud d'Erin fa que el seu radi d'influència sigui ampli. Fins i tot sense tocar terra, les seves bandes exteriors poden alterar l'estabilitat atmosfèrica. Per això, la vigilància a l'Atlàntic Nord es manté activa en les pròximes jornades.

Els efectes no impliquen més calor a Espanya

Els experts expliquen que la interacció d'Erin amb el corrent en jet "no té per què derivar" en un altre episodi de calor a Espanya. Un dels escenaris possibles és que el cicló ajudi a aprofundir un solc. Amb el reforç de la falca de les Açores, podrien obrir-se pas fronts atlàntics.

Si es confirma, això facilitaria l'entrada de masses d'aire més fresques i humides. El canvi seria evident a Espanya, on les temperatures es moderarien. Després d'un estiu marcat per episodis extrems, amb temperatures per sobre dels 40 °C, suposaria un alleujament per a milions de persones.

Imatge que mostra un cel assolellat a l'esquerra i un cel ennuvolat amb neu a la dreta amb un termòmetre al centre indicant temperatures fredes i càlides.
Les temperatures s'equilibraran i seran força més moderades que els darrers dies | xcatalunya.cat, Soloveva Elena, Pexels de Skitterphoto, Getty Images Signature de inhauscreative

Els models a mitjà termini apunten que aquest gir a l'atmosfera es notarà abans que acabi agost. Amb tot, la previsió es manté oberta i pot variar amb cada actualització. Els meteoròlegs assenyalen que la situació és dinàmica i s'ha d'observar, perquè l'evolució d'Erin i la seva interacció amb el jet stream seran clau.

