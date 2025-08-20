'Fins a 10 graus menys': en aquesta part d’Espanya és on més refrescarà avui

Espanya acomiada per fi una etapa marcada per temperatures extremes. Després de 16 dies sufocants, ahir va concloure la tercera onada de calor més llarga des de 1975. Amb ella també van quedar registres històrics molt per sobre del normal per a aquesta època de l'any
El desplom tèrmic ja es nota a bona part de la península. Els mapes meteorològics mostren anomalies negatives de fins a 10 graus. La situació es presenta com un canvi radical que suavitza l'ambient i trenca amb els excessos dels dies anteriors
El centre i el nord baixen més graus
El descens va començar a l'oest i al nord, si bé el sud-est encara va patir temperatures extremes, amb 45 °C a Múrcia o Oriola. Ara la caiguda del mercuri s'ha estès a gairebé tot Espanya. No es tracta de fred, però sí d'un ambient més suportable i menys extrem
Les anomalies més intenses es concentren a Castella i Lleó i el Sistema Central. A Segòvia s'esperen màximes de 25 °C, és a dir, 8 graus menys del normal. Burgos no passarà dels 22 °C, la qual cosa suposa un desplom de fins a 9 graus respecte a la mitjana d'agost
Altres regions també notaran amb força el canvi. Els meteoròlegs assenyalen que després dels 40 °C de l'onada de calor, ara moltes ciutats quedaran fins a 10 graus per sota de la mitjana. El contrast és tan evident que els meteoròlegs parlen d'un respir històric per a aquest estiu
Espanya: el nord fresc i el sud més moderat
Al nord, ciutats com Santander, Vitòria o Sant Sebastià amb prou feines arribaran als 22 o 23 °C. També al Pirineu navarrès, interior del País Basc i nord-est de Catalunya s'esperen anomalies negatives. Aquestes àrees viuran un ambient fresc poc habitual en ple agost
El sud mantindrà temperatures elevades, tot i que lluny dels excessos recents. Còrdova i Múrcia arribaran als 36 °C, valors normals per a la segona meitat de l'estiu. Al golf de Cadis, Balears i zones del sud-est encara s'hi registraran xifres altes, però sense superar els 40 °C
Tempestes i núvols reforcen el canvi
L'alleujament no arriba només per la baixada tèrmica. L'aproximació d'embossaments d'aire fred està afavorint tempestes intenses en diverses comunitats. L'AEMET manté avisos de nivell taronja per pluges molt fortes a diferents províncies
La nuvolositat també ajuda que els termòmetres no repuntin. El Mediterrani càlid i la convergència de vents alimenten aquesta inestabilitat. Davant el risc d'inundacions sobtades, es recomana atendre els avisos oficials i seguir la previsió meteorològica