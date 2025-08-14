'No es descarten els 45 °C': els meteoròlegs fan tremolar molts amb la seva previsió

L'onada de calor està deixant empremta a Espanya des de fa diversos dies. Durant les últimes setmanes, les temperatures extremes s'han apoderat del país, generant preocupació en diversos sectors, especialment els vulnerables. I sembla que el pitjor encara està per arribar.
El pronòstic no és gens encoratjador, s'esperen nous pics de calor per als quals caldrà estar preparat. Els experts adverteixen que l'onada de calor que va començar el 3 d'agost podria prolongar-se molt més del que s'havia anticipat. De fet, les temperatures podrien superar els 45 °C en diverses zones del país.
Temperatures extremes: els meteoròlegs adverteixen
L'onada de calor ja ha deixat algunes xifres extremes. Aquest dimarts, es van registrar 45,5 °C a Badajoz, 45,2 °C a Sevilla i El Granado (Huelva). Més rècords van ser assolits diumenge 10 a Zamora (41,2 °C) i dilluns 11 a Lleida (41,9 °C)
Tot i que dimecres va portar un lleuger respir en les temperatures, l'alleujament va ser breu, i les altes temperatures tornaran a repuntar aquest dijous. A més, aquest cap de setmana les temperatures continuaran sent elevades en moltes regions. A zones com la vall del Guadalquivir, els termòmetres podrien superar els 43 °C, i no es descarten els 45 °C en algunes localitats.
Pronòstic per al cap de setmana: fins a 45 °C
El pronòstic per al cap de setmana no és gens optimista, la calor s'intensificarà encara més. Aquest dissabte 16 d'agost, la vall del Guadalquivir serà un dels punts més afectats. Allà, s'assoliran els 43 i 44 °C, amb la possibilitat d'arribar als 45 °C
Una situació similar es viurà a Saragossa, les temperatures també seran molt altes, superant els 42 °C. I a Múrcia s'espera que s'arribi als 41 °C. Al Cantàbric, algunes zones experimentaran un petit descens en les temperatures.
En general, l'onada de calor continuarà colpejant la resta de la Península. És imprescindible estar preparat i seguir els consells dels experts. En zones com el sud-oest i el centre peninsular, les temperatures es mantindran molt elevades i els dies continuaran sent extremadament calorosos.