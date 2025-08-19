Avís del Meteocat a la població: Canvis a les comarques afectades per pluges intenses

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova actualització sobre els avisos per intensitat de pluja. Segons l'organisme, les pròximes hores estaran marcades per ruixats intensos i localment acompanyats de tempesta.
Canvis a les comarques assenyalades pels avisos
Les imatges publicades pel Meteocat mostren una evolució de la situació des de dimarts 19 fins dimecres 20 d'agost de 2025. Durant la jornada de dimarts, els avisos se centraven a les comarques del nord i nord-est, especialment Gironès, Osona i part del Pirineu oriental.
Per dimecres, l'alerta s'amplia cap al litoral i prelitoral sud. Apareixen afectades comarques com el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Baix Penedès i la Terra Alta. A totes elles es manté la previsió de ruixats intensos, breus però molt localitzats, que podrien generar problemes a zones urbanes i carreteres.
El Meteocat precisa que el període més delicat se centrarà entre les 20:00 hores de dimarts i les 02:00 hores de dimecres. Durant aquest interval, la probabilitat que se superin els llindars d'intensitat és més alta.
Previsió detallada per franges horàries
Els mapes difosos mostren l'evolució dels avisos durant tot el dia. Entre les 00:00 i 12:00 hores de dimarts, la situació romandrà tranquil·la a la major part del territori. Serà a partir del migdia quan els nuclis de pluja començaran a intensificar-se.
De 12:00 a 18:00 hores, el risc se centra al nord-est, mentre que de 18:00 a 24:00 hores el perill es trasllada progressivament cap al litoral central i meridional. Dimecres al matí els ruixats podrien aparèixer al sud, tot i que la situació millorarà.
Intensitat i probabilitat de superació dels llindars
El Meteocat recorda que el llindar representatiu per emetre aquests avisos és de més de 20 mil·límetres en mitja hora. La probabilitat que aquest límit se superi és baixa o mitjana, però suficient per mantenir el grau de perill 2/6.
A la matriu de risc, la combinació entre probabilitat i llindar marca un escenari de risc moderat. No és l'alerta més greu, però sí que implica la necessitat de seguir recomanacions, especialment a punts urbans on les clavegueres poden col·lapsar en minuts.
Consells a la població per minimitzar riscos
L'organisme meteorològic aconsella evitar desplaçaments innecessaris a les hores de més risc. També recomana no estacionar vehicles a zones inundables, no travessar torrents o passos subterranis i prestar atenció als objectes que puguin ser arrossegats per l'aigua.
En cas de tempesta elèctrica, es recorda la importància de no refugiar-se sota els arbres aïllats i d'allunyar-se d'estructures metàl·liques. La situació, tot i ser de perill moderat, requereix col·laboració ciutadana per evitar accidents.
Un estiu marcat per episodis de pluges intenses
Aquest nou avís se suma a altres episodis similars que han afectat Catalunya durant aquest estiu. La dinàmica atmosfèrica està generant tempestes més freqüents de l'habitual, amb descàrregues intenses en curts períodes de temps.
Els experts apunten que aquestes situacions es poden repetir els pròxims dies, per la qual cosa recomanen estar atents a les actualitzacions constants del Meteocat. La clau serà seguir els butlletins oficials i no confiar-se que la pluja afecti només àrees molt concretes.