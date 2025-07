No només Foix: Els embassaments catalans amb una pujada destacada després de la DANA i les pluges

L'episodi de pluges intenses i la DANA (depressió aïllada en nivells alts) que ha escombrat Catalunya aquest cap de setmana no només ha canviat la dinàmica dels embassaments, sinó que ha tingut conseqüències humanes i ambientals que van molt més enllà dels gràfics d'ompliment. El cas més espectacular ha estat el del pantà de Foix, que ha passat en només 48 hores del 78% a superar el 103% de la seva capacitat màxima, convertint-se en l'embassament amb el major ompliment del sistema i forçant desembassaments d'emergència per evitar mals majors aigües avall.

Aquesta crescuda excepcional ha portat escenes d'alerta a la conca baixa del riu Foix, on la població va arribar a enfrontar-se a un autèntic perill real per les crescudes. La inquietud social es va disparar especialment diumenge, quan fins i tot es va activar la recerca de dues persones que suposadament podrien haver desaparegut a la zona. Afortunadament, de moment no hi ha evidències clares i les autoritats han suspès la recerca fins a tenir més informació, tot i que l'episodi serveix de recordatori de com de ràpid pot canviar l'equilibri entre sequera i risc hídric a Catalunya.

Només tres embassaments resisteixen a les pluges

Però la història del cap de setmana no és només la del Foix. L'efecte de la DANA i les pluges ha estat generalitzat i positiu en molts altres punts del sistema català. La Baells, que durant mesos havia liderat el rànquing d'embassaments amb més capacitat de la conca interna, ha vist com Foix li pren aquest primer lloc, però així i tot es manté en un envejable 90,88% després de sumar més de dues dècimes en 48 hores.

| Turisme del Berguedà

Sant Ponç ha experimentat una pujada d'1,67 punts i se situa en el 86,29%, mostrant una recuperació especialment intensa per l'època. Sau i Darnius Boadella, tradicionalment vulnerables als períodes de calor i sequera, també han aprofitat el temporal, guanyant més d'un punt cadascun i situant-se per sobre del 62% i del 69%, respectivament.

Un altre embassament que destaca és la Llosa del Cavall, que ha pujat mig punt fins al 82,42%, consolidant el seu paper com a reserva estratègica a la conca del Llobregat. En el conjunt del sistema, el salt global de més de mig punt en només dos dies és poc habitual en ple juliol i confirma l'impacte directe de la meteorologia sobre la gestió hídrica catalana.

A l'altra cara de la moneda, alguns embassaments com Susqueda—a pesar del seu gran volum—han baixat lleument (del 87,01% al 86,68%), i casos com Riudecanyes i Siurana es mantenen en valors baixos o cauen unes dècimes, reflex que les precipitacions han estat irregulars i no han beneficiat per igual tot el territori.

El que ha passat aquest cap de setmana demostra, un cop més, la sensibilitat del sistema català a episodis extrems: en només 48 hores, la preocupació per la sequera ha donat pas a l'alerta per avingudes i crescudes. Ara, amb una bona base de reserves i el record molt recent del perill real a la conca del Foix, la gestió de l'aigua continua requerint no només previsió tècnica, sinó també prudència i empatia per anticipar els efectes socials de qualsevol canvi brusc en el cicle de l'aigua.