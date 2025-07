El Meteocat confirma l’ascens de temperatures: Zones més perjudicades

per Mireia Puig

L'estabilitat meteorològica de les darreres jornades sembla prendre protagonisme a gran part de Catalunya, segons ha informat recentment el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tanmateix, aquest panorama aparentment tranquil podria canviar lleugerament en algunes zones específiques durant els pròxims dies, cosa que sens dubte obligarà els ciutadans a estar atents a les variacions que presentarà el temps. Quines regions catalanes sentiran amb més intensitat aquests canvis?

Sol predominant i augment de temperatures a Catalunya

L'últim informe del Meteocat confirma que, durant els pròxims dies, la major part del territori català experimentarà condicions climàtiques força estables, dominades principalment per cels serens o parcialment ennuvolats.

No obstant això, aquesta estabilitat vindrà acompanyada per un progressiu augment de les temperatures, una circumstància que tindrà efectes directes en la sensació tèrmica, especialment a les zones interiors i punts específics del litoral català.

| Getty Images, LightSecond

El mapa predictiu facilitat per l'organisme meteorològic mostra clarament com el sol serà el gran protagonista durant les jornades de dimarts, dimecres i dijous, tot i que no faltaran alguns núvols puntuals a diferents comarques. S'observa, a més, una tendència evident: una franja transversal que travessa Catalunya, especialment marcada a partir de dimecres, en què la insolació serà intensa i provocarà un increment notable de la temperatura màxima diürna.

Possibilitat de pluges localitzades al Pirineu

Malgrat l'estabilitat generalitzada que marcarà la pauta aquests dies, el Meteocat adverteix sobre la possibilitat de pluges localitzades en alguns punts del Pirineu. Es tractarà de precipitacions disperses, en forma de ruixats de curta durada, especialment durant les tardes. Aquest fenomen és típic del clima pirinenc en aquesta època de l'any, en què la combinació d'altes temperatures durant el matí i humitat acumulada a les zones muntanyoses afavoreix l'aparició d'aquests episodis aïllats de pluja.

Aquestes tempestes puntuals podrien venir acompanyades també d'activitat elèctrica moderada, tot i que seran fenòmens de caràcter molt localitzat i breu, que no alteraran de manera significativa l'estabilitat climàtica general de la resta de Catalunya.

Les comarques més afectades per la calor

L'increment de les temperatures serà especialment notable a les comarques de l'interior i en aquelles més allunyades de la influència directa del mar. Zones com la Plana de Lleida, la Catalunya Central i algunes àrees de l'interior de Tarragona i Girona experimentaran valors màxims que podrien superar fàcilment els 30 graus, fregant fins i tot xifres superiors en algunes localitats concretes. Això podria generar situacions puntuals d'incomoditat tèrmica per als ciutadans, especialment durant les hores centrals del dia.

Les zones del litoral, per la seva banda, mantindran temperatures lleugerament més moderades gràcies a la influència marítima, tot i que no quedaran completament al marge de l'augment tèrmic. Aquí, les màximes podrien oscil·lar al voltant dels 27 o 28 graus, però la sensació d'humitat podria generar certa incomoditat en les hores punta de calor.

| Canva

Consells pràctics davant l'ascens tèrmic

Davant aquesta previsió, és important prendre certes precaucions per evitar complicacions relacionades amb la calor. Es recomana a la població evitar exposar-se al sol de manera directa durant les hores centrals del dia, mantenir-se adequadament hidratats, fer servir protector solar si s'executen activitats a l'aire lliure, i prioritzar els espais ventilats o climatitzats.

Especial atenció mereixen els grups vulnerables, com persones grans, infants i persones amb malalties cròniques, que podrien patir en més gran mesura els efectes negatius de l'augment de temperatures.

Així doncs, tot i que els pròxims dies estaran dominats per una agradable estabilitat, l'ascens tèrmic serà un factor que condicionarà el benestar dels catalans. La clau serà seguir atents a les actualitzacions del Meteocat per afrontar aquesta pujada de temperatures de manera segura i efectiva.