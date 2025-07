Jorge Rey alerta del que arriba en pocs dies

per Iker Silvosa

L'atmosfera estiuenca mai deixa de sorprendre. Mentre els dies de juliol avancen amb la promesa de sol i tardes llargues, la incertesa plana sobre l'horitzó meteorològic. En la memòria recent encara ressonen aquelles jornades fresques i humides que van marcar l'inici del mes de juliol, i molts miren al cel buscant respostes: serà la calor la gran protagonista d'aquest mes, o els capricis del temps ens deparen nous ensurts? Els experts insisteixen: convé no refiar-se'n, perquè el clima a Espanya sempre guarda un as sota la màniga.

Inestabilitat persistent: tempestes, calamarsa i descensos bruscos de temperatura

L'inici de la segona quinzena de juliol estarà marcat per una inestabilitat atmosfèrica especialment activa, com assenyala Jorge Rey en la seva darrera anàlisi. Les borrasques i fronts tempestuosos ja han fet acte de presència en diversos punts del país, amb especial incidència a Catalunya, Aragó i Navarra. El dissabte 12 ja es van observar tempestes d'una certa intensitat al litoral i prelitoral català, i per diumenge la previsió se centrava en fenòmens convectius especialment intensos, capaços de descarregar calamarsa i produir ratxes de vent fort en zones com el Pla de Lleida, la Catalunya Central o l'Alt Empordà.

Tanmateix, aquesta situació no es mantindrà de manera continuada. Segons els models actuals, la inestabilitat remetrà progressivament a partir de dilluns, quedant relegada a àrees de muntanya com els Pirineus, on encara es podrien produir precipitacions residuals. Dimarts i dimecres s'imposaran cels més tranquils, tot i que persistirà la nuvolositat orogràfica al Cantàbric i algunes boires matinals a la depressió central catalana.



Giro a finals de setmana: el retorn de les tempestes i baixada de temperatures

Un dels aspectes més cridaners de la previsió rau en el caràcter variable dels pròxims dies. Tot i que l'anticicló tendirà a consolidar-se a mitja setmana, les previsions apunten a un nou repunt de la inestabilitat a partir de divendres 18, especialment a la vall de l'Ebre i, de nou, en zones de Catalunya i Aragó. Les tempestes, que de vegades poden anar acompanyades de fortes descàrregues elèctriques i pedregades, podran alterar la tranquil·litat estiuenca i fins i tot provocar una notable baixada de les temperatures al nord peninsular i la franja cantàbrica.

Jorge Rey incideix en l'alta variabilitat dels models meteorològics actuals, reflectint la dificultat per precisar la magnitud i l'abast exacte dels fenòmens. No obstant això, la tendència general convida a pensar en descensos tèrmics transitoris, sobretot al quadrant nord-oriental peninsular. El flux de vents del nord i nord-oest serà determinant perquè la sensació tèrmica, fins i tot en ple estiu, sigui més fresca de l'habitual en comarques com el Berguedà, Osona o la Garrotxa.

Onada de calor a la vista: final de juliol abrasador?

Si bé la primera meitat de la segona quinzena es presenta marcada per alts i baixos i episodis tempestuosos, el gran interrogant està posat en la darrera setmana de juliol. Els mapes d'anomalies tèrmiques i l'evolució dels models a llarg termini suggereixen que podria instal·lar-se una onada de calor clàssica d'estiu a bona part d'Espanya. El fenomen estaria relacionat amb l'arribada d'aire càlid des del nord d'Àfrica, impulsat per vents de component sud, cosa que dispararia els termòmetres a valors superiors a 40 °C en punts del centre i sud peninsular, i fins i tot en àrees interiors de Catalunya com el Segrià o la Ribera d'Ebre.

A ciutats com Madrid, es preveuen màximes properes als 40 °C, mentre que a la vall del Guadalquivir i l'interior català els valors podrien superar aquesta xifra durant diversos dies consecutius. No es descarta que aquest episodi càlid s'allargui fins a finals de mes, coincidint amb l'estabilització de l'anticicló de les Açores i la persistència d'un Atlàntic especialment dinàmic a causa de la interacció entre els fenòmens d'El Niño i La Niña.