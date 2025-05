Ni Sau ni Riudecanyes, sorpresa: L'embassament català que està d'enhorabona

per Iker Silvosa

Catalunya continua oferint bones notícies pel que fa als seus embassaments. Aquest dimecres 29 de maig, la conca interna catalana presenta un estat general molt positiu, assolint el 80,53% de la seva capacitat total. Tanmateix, la sorpresa agradable arriba des de l'embassament de Susqueda, que es troba a les portes de superar el llindar del 90% de capacitat, quelcom que pocs podien preveure fa només uns mesos.

L'embassament de Susqueda, peça clau del sistema hídric Ter-Llobregat, ha assolit avui el 89,62% de la seva capacitat total. Això significa que actualment emmagatzema 208,82 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua, acostant-se notablement al club selecte d'embassaments catalans que superen el 90% de capacitat, com són la Baells, Sant Ponç i Foix, tradicionalment ben abastits i que ofereixen una garantia hídrica essencial per a les seves àrees d'influència.

El creixement de Susqueda és encara més significatiu si es compara amb el mateix període de l'any passat. Fa exactament un any, la situació era dràsticament diferent: l'embassament amb prou feines contenia 65,25 hm3, representant només un 28% de la seva capacitat total. Aquest increment espectacular de més del 60% reflecteix la recuperació hídrica que ha viscut Catalunya els darrers mesos, impulsada per una primavera generosa en precipitacions.

| Google Imagenes

A més, Susqueda ha mostrat una clara tendència ascendent els darrers dies. Ahir mateix, dimarts 28 de maig, emmagatzemava 208,19 hm3, és a dir, ha sumat gairebé un hectòmetre cúbic en només 24 hores, confirmant així la seva excel·lent evolució.

Es manté la tendència a Catalunya

D'altra banda, comparant amb les dades generals del dia anterior, la situació dels embassaments catalans roman força estable. Tot i que les variacions diàries solen ser lleus, cal esmentar que alguns embassaments han mostrat lleugeres oscil·lacions. És el cas de l'embassament de Sau, que avui registra una lleu baixada fins al 62,73%, amb 103,67 hm3 emmagatzemats enfront dels 103,61 hm3 d'ahir, mostrant una estabilitat relativa.

En l'extrem oposat, altres embassaments menors com el de Riudecanyes continuen estancats en xifres preocupants, mantenint-se en un 61,17%, mostrant dificultats per recuperar-se plenament.

En termes globals, les xifres actuals proporcionen tranquil·litat a Catalunya davant l'arribada de l'estiu, una època caracteritzada per altes temperatures i absència de pluges significatives. A diferència de l'any passat, quan la sequera va forçar severes restriccions, el bon nivell actual permet encarar els pròxims mesos amb una gestió hídrica més relaxada i menys restrictiva.

Susqueda es perfila, per tant, com un exemple clar del gir positiu que estan experimentant molts dels embassaments catalans. Ara, el repte serà mantenir aquests bons nivells durant els pròxims mesos, crucials per assegurar l'abastament d'aigua a tota la regió durant l'estiu.