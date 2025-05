El dia que s'assoliran les temperatures màximes: 36 graus en aquesta zona

per Joan Grimal

Aquest inici de juny arriba carregat de sol, estabilitat i calor intensa a tot el territori català. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una previsió contundent per als pròxims dies que inclou un increment notable de les temperatures, amb valors que podrien superar els 36 °C a Ponent.

Dijous de sol i ambient càlid a tot el país

Segons la previsió a mitjà termini publicada per Meteocat, aquest dijous serà una jornada marcada pel sol a pràcticament tot Catalunya. El cel es mantindrà serè o amb pocs núvols, amb algunes boires o núvols baixos a primeres hores en zones de l'interior sud, especialment a les Terres de l'Ebre.

Les temperatures ja començaran a pujar aquell dia, amb màximes que oscil·laran entre els 28 i 32 °C a les comarques de l'interior, i valors una mica més suaus a la costa gràcies a la influència del mar. Tot i així, ja s'intueix una escalada tèrmica que no s'aturarà fins divendres.

Divendres, el punt àlgid de la calor

Divendres serà, sens dubte, el dia més calorós de la setmana. Les condicions meteorològiques seran molt similars a les de dijous, però amb un augment clar i generalitzat del termòmetre. A la major part del territori dominarà el sol, amb algunes boires matinals a la costa sud, i es mantindrà l'absència de precipitacions.

El gran protagonista del dia serà la calor sufocant a l'interior, amb especial incidència a Ponent, on Meteocat alerta que es podrien superar àmpliament els 36 °C. Municipis com Lleida, Alcarràs, Tàrrega o Mollerussa podrien registrar valors propers als 38 °C, la qual cosa suposa un pic notable per a aquesta època de l'any.

Dissabte, més núvols al nord i ruixats al Pirineu

Amb l'arribada de dissabte, la situació començarà a trencar-se lleugerament, tot i que el sol continuarà dominant a bona part del territori. El cel es presentarà més variable al nord, especialment al Pirineu, on apareixeran les primeres tempestes de tarda acompanyades de ruixats, tal com indiquen els símbols de núvols amb pluja al mapa de Meteocat.

En canvi, al sud i a les comarques costaneres, encara predominarà el sol amb intervals de boira o calitja a primera hora. Les temperatures experimentaran un lleuger descens, tot i que continuaran sent elevades, especialment a l'interior. Les màximes es mouran entre els 30 i 34 °C, amb una sensació tèrmica encara intensa per efecte de la humitat.

El pic de calor coincideix amb una situació de risc per altes temperatures

La dada més rellevant que ha motivat l'alerta del Meteocat és que divendres es podrien superar els 36 °C a Ponent, un valor que no és habitual al maig. Aquesta pujada es deu a la combinació d'una entrada d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica i la calma atmosfèrica que impedeix la formació de núvols i permet una irradiació solar directa molt intensa.

Davant d'aquesta situació, les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment en col·lectius vulnerables com infants, persones grans o amb problemes de salut. També s'aconsella evitar esforços físics durant les hores centrals del dia i mantenir-se ben hidratat.

Tot i que l'estiu encara no ha començat oficialment, la calor extrema d'aquest divendres pot marcar un precedent i recordar-nos que les onades de calor poden arribar cada cop més aviat.