Espanya tremola, els embassaments catalans s'acosten al 'top 5': Les bones notícies continuen

per Iker Silvosa

La situació dels embassaments catalans continua millorant notablement i, setmana rere setmana, Catalunya s'acosta al selecte grup de les conques més plenes d'Espanya. Segons les últimes dades facilitades per Embalses.net, els embassaments de les conques internes catalanes han experimentat un creixement important, passant del 79,76% registrat la setmana passada a l'actual 81,24%. Aquesta xifra, molt positiva, situa Catalunya cada cop més a prop d'entrar entre les cinc conques amb més capacitat embassada.

Aquesta pujada de l'1,48% en només set dies reflecteix l'evolució favorable en comparació amb altres conques espanyoles. El País Basc Intern continua liderant amb un impressionant 100%, seguit pel Cantàbric Occidental (93,27%), Duero (92,77%), Tinto, Odiel i Piedras (90,39%) i Ebre (89,61%). L'objectiu de Catalunya serà ara atrapar la conca del Tajo, que té uns registres actuals del 85,94%. Algunes de les conques del top 5, com l'Ebre o el Cantàbric, han patit lleugeres baixades. Amb tot, la conca interna catalana és actualment la setena més alta de les quinze espanyoles.

Mirant la resta del país, algunes conques destacades han presentat baixades preocupants. Per exemple, Galícia Costa ha caigut lleugerament del 80,12% fins a l'actual 79,68%. En canvi, la conca del Tajo ha mantingut xifres similars, amb un lleu augment del 85,92% al 85,94%.

| Gencat

La comparativa reflecteix una situació especialment crítica a les conques del sud i del sud-est, sent el Segura la més preocupant, amb una millora mínima, del 30,96% fins a l'actual 31,67%. Andalusia també presenta xifres alarmants, amb Guadalquivir tot just superant el 60% i Mediterrània Andalusa baixant lleugerament del 57,89% al 57,67%.

Es manté la tendència a Catalunya

A Catalunya, a més de l'increment general, destaca el gran moment que viuen embassaments clau com Susqueda, que ja supera el 89%, i Sant Ponç, que frega el 94%. D'altres, com Sau, mostren una petita baixada fins al 62,69%, però encara amb xifres notablement superiors a l'any anterior. Tanmateix, l'excepció continua sent l'embassament de Riudecanyes, estancat en xifres preocupants properes al 61%.

Així doncs, Catalunya manté la seva evolució positiva i continua acostant-se al selecte top 5 nacional, reflectint una gestió hídrica eficaç i unes condicions climàtiques favorables. Amb l'estiu i els períodes secs a tocar, la capacitat actual proporciona una gran tranquil·litat per afrontar els pròxims mesos amb garanties, tot i que serà clau continuar vigilant especialment embassaments crítics com Riudecanyes.

Les autoritats celebren amb efusió que s'acosti l'estiu i les xifres siguin, en general, tan positives, ja que d'aquesta manera no caldrà recórrer a restriccions severes com les de l'any passat.