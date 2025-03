Ni pluja ni neu, el canvi de temps que arriba la setmana vinent

per Mireia Puig

Catalunya gaudirà aquest cap de setmana i dilluns d'un temps especialment estable i agradable, però la meteorologia és una ciència canviant i ja s'anticipa un gir en les condicions. La tendència atmosfèrica experimentarà una transformació que afectarà notablement el territori català en els pròxims dies, encara que potser no de la manera que podríem imaginar.

Temps plàcid i cels clars fins dilluns

Aquest diumenge i dilluns, els mapes mostren un temps molt assolellat a pràcticament totes les comarques catalanes, garantint jornades perfectes per realitzar activitats a l'aire lliure. Tant al litoral com a l'interior, l'anticicló es mantindrà ferm amb temperatures suaus i una situació atmosfèrica estable.

Per exemple, localitats de la Costa Brava, com Roses o Platja d’Aro, gaudiran de màximes properes als 20 graus, un ambient gairebé primaveral.

| XCatalunya

En comarques d'interior com Osona o el Bages, encara que els matins seran frescos, el sol permetrà un ràpid augment de les temperatures durant el dia. En zones muntanyoses del Pirineu català, encara que el fred seguirà present en les primeres hores, les condicions seran molt agradables per gaudir d'activitats a l'aire lliure com senderisme o ciclisme de muntanya.

Canvi meteorològic des de dimarts: augment important de la nuvolositat

No obstant això, aquesta estabilitat tan agradable té els dies comptats. Segons l'avanç realitzat pel Meteocat, a partir de dimarts, Catalunya començarà a notar un important increment de nuvolositat procedent de l'oest peninsular. Aquest fenomen, que no implica necessàriament pluges importants, sí marcarà un canvi evident en les condicions meteorològiques actuals.

La nuvolositat anirà augmentant progressivament durant la jornada de dimarts, sent més densa cap al final del dia. Comarques com el Segrià, la Noguera i també part del Camp de Tarragona seran les primeres a percebre aquest canvi, mentre que Girona i la Costa Brava mantindran encara períodes assolellats fins avançada la tarda.

Aquest augment de núvols es produirà a causa de l'acostament de fronts debilitats procedents de l'Atlàntic, empesos per corrents més humides.

| Icons8 Photo, Getty Images, XCatalunya

Hem d'esperar pluges importants?

Encara que la nuvolositat serà abundant, la probabilitat de precipitacions intenses continua sent baixa segons els models actuals. No obstant això, no es descarten alguns ruixats dispersos a les zones de muntanya del Prepirineu i del Pirineu Occidental durant la tarda de dimarts. Seran pluges molt localitzades i de curta durada, que difícilment alteraran les activitats quotidianes.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, els núvols augmentaran considerablement cap al final del dia, però tot apunta que la capital catalana se'n lliurarà de la pluja, almenys en aquesta primera fase del canvi meteorològic.