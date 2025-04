Confirmat AEMET: Així serà el temps a Setmana Santa

per Pol Nadal

La Setmana Santa de 2025 s'aproxima, i amb ella, les expectatives de gaudir de processons, escapades i activitats a l'aire lliure. No obstant això, les recents condicions meteorològiques han generat incertesa sobre què ens depararà el clima durant aquestes dates tan assenyalades.

Què ha passat aquests dies?

Des de principis de març, Espanya ha experimentat una sèrie de borrasques que han portat pluges intenses i persistents, afectant especialment al nord i centre de la península. Aquestes precipitacions han provocat desbordaments de rius i embassaments al límit de la seva capacitat. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), entre l'1 i el 24 de març es van acumular en el conjunt d'Espanya 148 l/m², el que representa unes 3,5 vegades més que el valor normal per a aquest període.

| Lefryandi, Urilux, XCatalunya

Què passarà a partir d'ara?

La Setmana Santa d'aquest any se celebrarà del 13 al 21 d'abril. Encara que és aviat per oferir una previsió detallada, els models meteorològics i les tendències actuals permeten esbossar un panorama general.

Es preveu que les temperatures es mantinguin dins dels valors habituals per a aquesta època de l'any a la major part de la península. Al sud i en punts de l'interior, les màximes podrien oscil·lar entre els 18 °C i els 22 °C. No obstant això, a les illes Canàries i Balears, s'anticipa que les temperatures siguin lleugerament superiors a la mitjana, oferint un ambient més càlid.

Pluges i borrasques

L'AEMET ha assenyalat que, durant la Setmana Santa, existeix una probabilitat de pluges lleugerament per sobre del normal a l'extrem nord peninsular. Això implica que regions com Galícia, Astúries i el País Basc podrien experimentar jornades plujoses. A la resta del país, encara que les precipitacions podrien ser menys freqüents, no es descarten episodis de pluja, especialment en zones d'interior i muntanya.

A més de les pluges, és important considerar la possibilitat de tempestes i vents intensos. El meteoròleg Samuel Biener de Meteored ha indicat que les tempestes són especialment esperables en zones d'interior i muntanya a causa de la temporada de l'any. Així mateix, el vent podria contribuir a la creació ràpida i inesperada de borrasques, sent un element de risc amb ratxes intenses.

| Taveesaksri de Getty Images, stockbyte, XCatalunya

Possible cancel·lació d'actes

Les condicions meteorològiques previstes podrien afectar les tradicionals processons i esdeveniments a l'aire lliure propis de la Setmana Santa. En zones on s'esperen pluges i tempestes, és possible que algunes activitats hagin de ser modificades o cancel·lades.

Per a aquells que planegen viatjar o participar en esdeveniments durant aquestes dates, es recomana estar atents a les actualitzacions meteorològiques i seguir les indicacions de les autoritats locals. És aconsellable portar amb si paraigües i roba adequada per a la pluja, especialment a les zones amb major probabilitat de precipitacions.