Avís urgent de Protecció Civil de cara al cap de setmana

La calma atmosfèrica que ha acompanyat bona part de la setmana podria ser enganyosa. Sota una aparent normalitat, diversos indicadors meteorològics apunten a un cap de setmana amb condicions potencialment adverses. L'equilibri entre el mar, el vent i la terra es veurà alterat per un episodi que, sense assolir extrems severs, activarà protocols d'emergència en diverses comarques catalanes.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís clar: s'esperen ratxes de vent que podran superar els 90 km/h, sobretot a la meitat nord de Catalunya des de la mitjanit de divendres. Aquest fenomen afectarà també punts de l'oest i sud, encara que amb menor intensitat i probabilitat. Les zones de muntanya, especialment al Pirineu, requeriran especial atenció a causa del risc de torb —un fenomen perillós en què el vent aixeca neu del terra, reduint dràsticament la visibilitat i complicant qualsevol activitat a l'aire lliure en altura—.

| Ajuntament de Vielha

En aquest context, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla VENTCAT, el protocol específic per a situacions de vent extrem. S'insta la ciutadania a extremar precaucions, sobretot en àrees de mitja i alta muntanya, on la presència de neu acumulada i el vent fort poden crear un entorn molt hostil, tant per a excursionistes com per a residents i conductors.

El mar s'agita: risc de mar brava a l'Empordà

L'altre gran element a tenir en compte durant aquest episodi serà l'estat del mar. La combinació de vent del nord i una situació de mar de fons provocarà onatge significatiu a la Costa Brava, especialment al litoral del Baix Empordà i Alt Empordà. Segons el pronòstic oficial, el dissabte podrien registrar-se onades de més de 2,5 metres (categoria maregassa) amb una probabilitat elevada al Baix Empordà, i risc d'onades superiors a 4 metres (mar brava) a l'Alt Empordà.

Aquest patró es mantindrà també el diumenge, encara que amb una distribució de probabilitats inversa: risc elevat de mar brava a l'Alt Empordà i menor al Baix Empordà. L'onatge respondrà principalment a un règim de vent sostingut del nord, generant una situació de mar complicada per a la navegació i activitats marítimes recreatives.

Arbres debilitats per la sequera: un risc afegit

A més dels elements atmosfèrics, cal sumar un factor terrestre que eleva el nivell de risc: la situació forestal. La Direcció General de Boscos ha advertit que la sequera prolongada ha deteriorat l'estat de molts arbres, especialment en zones que en les últimes setmanes han rebut pluges aïllades però intenses. Aquests arbres, que poden estar morts o debilitats, són particularment vulnerables als embats del vent.

Per això, es fa una crida a evitar zones arbrades, passejos amb vegetació densa o deteriorada i entorns naturals poc transitats durant els dies de major afectació. La caiguda d'arbres o branques és un dels principals riscos associats a aquest tipus d'episodis i, en condicions com les actuals, podria donar-se fins i tot en zones habitualment considerades segures.

L'activació dels plans VENTCAT i PROCICAT no és una mesura preventiva menor: implica una coordinació operativa de cossos d'emergència, sistemes de vigilància reforçats i missatges clars a la població. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris en zones afectades, consultar sempre la previsió meteorològica actualitzada abans de qualsevol activitat a l'aire lliure, i respectar les indicacions de seguretat emeses per Protecció Civil i els ajuntaments.