Més de 100 ciutats en risc molt alt d’incendi forestal avui: pitjor dia de l’onada de calor

La matinada ha estat tan sufocant que, fins i tot abans que el sol despuntés sobre l'horitzó, l'aire se sentia dens, immòbil i abrasador. Als carrers, les superfícies irradiaven la calor acumulada durant el dia anterior, i als habitatges, la ventilació amb prou feines aportava alleujament. Catalunya ha viscut una nit que difícilment s'oblidarà, amb registres tèrmics inèdits en nombroses localitats, presagi d'una jornada que marcarà una fita en aquesta onada de calor. Gairebé com si de sobte fóssim al Death Valley de Califòrnia.
Des de l'Observatori Fabra, on el mercuri no ha baixat dels 29,1 ºC, fins a estacions com la del Raval (28,6 ºC) o Zona Universitària (26,9 ºC), la passada nit ha esmicolat rècords històrics. Fins i tot zones de muntanya com Montserrat o el Santuari de Queralt han viscut temperatures nocturnes superiors als 26 ºC, un fenomen que els meteoròlegs cataloguen com a nit infernal.
Un dilluns crític: màximes extremes i risc elevat d'incendis
El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que avui dilluns és el punt àlgid d'aquesta onada de calor, amb màximes que podrien assolir o superar els 43 ºC en zones com Ponent, la vall de l'Ebre o la Conca de Tremp. El litoral de Tarragona i àrees del prelitoral tampoc se'n lliuraran, amb valors propers als 40 ºC i una sensació tèrmica agreujada per la humitat.
Aquest escenari tèrmic es combina amb un risc extrem d'incendis forestals, especialment a l'oest i sud de Catalunya, així com a l'Alt Empordà. Segons el Departament d'Agricultura, 109 municipis estan avui en nivell 3 del Pla Alfa —risc molt alt— i 265 més se situen en nivell alt. Els mapes oficials mostren un preocupant predomini de colors vermells i taronges, amb àmplies zones sota vigilància especial.
Entre les comarques més afectades figuren el Baix Ebre, on es troba Paüls —escenari d'un incendi brutal aquest estiu—, la Terra Alta, el Priorat, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Pallars Jussà i àmplies àrees del Segrià i la Noguera. Al nord-est, l'Alt Empordà concentra focus de risc molt alt a causa de la combinació d'altes temperatures i episodis de tramuntana.
Municipis sota màxima alerta
Localitats com Tortosa, Batea, Falset, Ascó, Bellaguarda o la Pobla de Montornès es troben al nucli de l'alerta, juntament amb desenes de pobles d'interior i prelitoral. En aquests punts, la vegetació presenta nivells crítics de sequedat, cosa que, sumada al vent previst en certes franges horàries, augmenta el potencial de propagació ràpida en cas d'ignició.
Els mapes de predicció d'incendi forestal publicats per la Generalitat mostren un clar contrast respecte a jornades prèvies: la franja occidental i meridional de Catalunya es troba pràcticament del tot en risc molt alt o extrem. La zona oriental, tot i que amb menys intensitat, també presenta àrees sensibles, especialment a Girona i l'Alt Empordà.
La combinació de calor extrema i risc d'incendi converteix aquesta jornada en una de les més delicades de l'estiu. Les autoritats, inclosos Bombers de la Generalitat, insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions: evitar l'ús d'eines que puguin generar espurnes, no encendre foc en entorns forestals i trucar immediatament al 112 davant qualsevol avistament de fum o flames.