Municipis catalans han estat agraciats amb el 2n i tercer premi del Sorteig del Nen

Començar l'any amb il·lusió s'ha convertit en un ritual per als amants de la loteria, i el Sorteig del Nen 2025 no ha estat l'excepció. L'expectació s'ha vist justificada després de conèixer-se la gran fortuna que ha recaigut en diversos municipis de Catalunya, gràcies al segon i tercer premi.

Un cop d'ull al repartiment de premis

L'edició d'enguany del Sorteig del Nen ha repartit un total de 770 milions d'euros en premis, igual que el 2024. Entre ells, destaca el primer premi (78908), dotat amb 200.000 euros per dècim, venut íntegrament a Lleó. No obstant això, la sorpresa per als catalans ha arribat amb el segon i tercer premi, la distribució dels quals ha estat especialment generosa en aquesta regió.

| ACN

El segon premi, valorat en 75.000 euros per dècim, ha recaigut en el número 06766. Aquest ha portat la sort a vuit ciutats catalanes, entre les quals destaquen Barcelona, Terrassa, Mataró, Vilafant i Alcanar. Per la seva banda, el tercer premi, amb 25.000 euros per dècim, se l'ha endut el número 66777. En aquesta ocasió, ha beneficiat setze municipis, com Tarragona, Badalona, Manresa, Cornellà o Sant Sadurní d'Anoia.

Origen i tradició del Sorteig del Nen

El Sorteig del Nen 2025 forma part de les celebracions de Reis, integrant el costum de començar gener amb un cop de fortuna. La seva història es remunta a principis del segle XX i s'ha convertit en el segon sorteig més important de la loteria espanyola, només superat pel Sorteig de Nadal. L'emoció del 6 de gener s'incrementa per les possibilitats de repartir grans quantitats de diners, emmarcades per una atmosfera festiva que ja ve de setmanes anteriors.

| Unclepodger, XCatalunya, ACN

El mètode d'extracció mitjançant bombos i boles, heretat d'altres modalitats com la Loteria de Nadal, garanteix la transparència i el caràcter aleatori dels resultats. Cada premi depèn exclusivament de la deessa Fortuna, generant cada any anècdotes que es recorden durant molt de temps.

Catalunya celebra la seva bona ratxa

La caiguda del segon i tercer premi en diferents municipis catalans ha generat un clima d'entusiasme i unió, reflectit a les xarxes socials i mitjans locals. Els premiats han expressat la seva alegria i sorpresa, mentre que les administracions i establiments de loteria s'han omplert de curiosos desitjosos de viure en directe la notícia. Molts jugadors coincideixen que el factor determinant ha estat la perseverança i la tradició de comprar dècims del Sorteig del Nen, amb l'esperança d'estrenar l'any amb una bona notícia.