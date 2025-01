El segon premi del Sorteig del Nen és gairebé igual al tercer: On ha caigut

per Iker Silvosa

El Sorteig del Nen 2025 ha sorprès per la semblança entre el seu segon i tercer premi, quelcom poc habitual en la història de la loteria. Amb tan sols 50.000 euros de diferència, el segon premi, dotat amb 75.000 euros per dècim i pertanyent al número 06766, ha causat una gran expectació entre els jugadors que buscaven repetir l'emoció viscuda durant el passat sorteig nadalenc. En aquesta edició, a més, s'han registrat nombrosos punts de venda agraciats, amb especial presència a Catalunya.

El tercer premi ha estat per al número 66777, oferint 25.000 euros per dècim a aquells que van apostar per aquesta combinació tan cridanera. El primer premi, en canvi, ha destacat amb els seus 200.000 euros i la xifra guanyadora 78908, repartit en una única ciutat.

La resta de premis i terminacions destacades

Com és tradició, el Sorteig del Nen 2025 també ha distribuït premis addicionals per a aquells que van encertar terminacions de dues i tres xifres, a més de quatre xifres i reintegraments:

Dos xifres (40€): 31, 26, 89, 68, 11

Tres xifres (100€): 798, 824, 794, 981, 307, 548, 660, 366, 040, 756, 899, 184, 404 i 306

Quatre xifres (450€): 4276 i 1454

Reintegraments (20€): 8, 5 i 0

Aquests petits però valuosos premis complementaris afegeixen més emoció al sorteig, motivant els jugadors a revisar acuradament els seus dècims i comprovant qualsevol possibilitat d'haver estat agraciats.

| ACN

On ha caigut el segon premi

L'ansiat segon premi amb el número 06766 ha estat molt repartit, arribant a establiments de diverses províncies espanyoles. Punts de venda a Burgos, Balears, Castelló, Albacete, Alacant, Astúries, A Corunya, Las Palmas, Madrid, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Cadis, Còrdova, Girona, Granada, Jaén, Lleida, Lugo, Màlaga, Ourense, Sevilla, Tarragona, Toledo, València, Valladolid, Biscaia i Zamora han venut dècims guanyadors. Localitats com Miranda de Ebro (Burgos), Montuïri (Balears), Alacant, Gijón, Molins de Rei, Castelldefels, Mataró, Barcelona, Vilafant, Massalcoreig, Alcanar, entre moltes altres, han celebrat la sort d'aquells que van confiar en aquest número.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

Catalunya, amb protagonisme especial

A Catalunya, el Sorteig del Nen 2025 ha deixat empremta en diverses ciutats i pobles. Alguns dels punts de venda més destacats es troben a Mataró, a l'Avinguda Prat de la Riba 60, o a Molins de Rei, al carrer Carril 27, sense oblidar la gran afluència a la ciutat de Barcelona, on s'han venut dècims a la Gran Via de les Corts Catalanes 492 i al Centre Comercial Arenas, entre d'altres. També ha estat agraciat Vilafant (Girona) a la Carretera Besalú a Roses 6, i Massalcoreig (Lleida) al carrer Nou 43. Fins i tot la població d'Alcanar (Tarragona), al Passatge Espanyol 7, s'ha sumat a l'onada de premis. I també Castelldefels.

L'extensa distribució d'aquests bitllets guanyadors reafirma l'enorme expectació que genera el Sorteig del Nen cada any. La seva rica tradició, unida a la possibilitat de continuar embolicant premis importants després de la Loteria de Nadal, manté viva la il·lusió de milions de jugadors.