La comarca catalana en risc per vent intens a partir de les 7 de la tarda

per Iker Silvosa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent que afectarà, sobretot, la comarca del Baix Camp. Segons la previsió oficial, a partir de les 19:00 hores d'aquest dimarts i fins a les primeres hores del matí de dimecres, es podrien registrar ratxes superiors als 25 metres per segon (al voltant de 90 km/h). Aquesta circumstància, que se situa en el nivell 1 sobre 6 en l'escala de risc, obliga a extremar la precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, especialment quan s'acosti la franja nocturna.

Les característiques orogràfiques del Baix Camp i la seva proximitat al mar solen propiciar fortes ventades, ja que el vent que procedeix de l'interior peninsular tendeix a canalitzar-se en arribar a les zones planes i costaneres de la província de Tarragona. De confirmar-se les ratxes intenses, podrien veure's afectades la circulació viària i la seguretat en entorns urbans, ja que existeix la possibilitat de caiguda de branques, desplaçaments de contenidors o despreniments d'elements lleugers (tendals, lones, adorns, etc.). Per aquest motiu, el Meteocat insisteix en la conveniència d'ancorar o guardar qualsevol objecte que pugui sortir disparat.

Pendents de l'evolució

Davant aquesta situació, es recomana a la ciutadania mantenir-se informada a través dels canals oficials del Meteocat, Protecció Civil i xarxes socials municipals, ja que aquestes fonts aporten les actualitzacions més immediates sobre l'evolució del fenomen. A més, s'aconsella planificar els desplaçaments amb antelació i valorar rutes alternatives si es preveuen trams amb vents laterals molt intensos. Per als conductors, convé reduir la velocitat, subjectar el volant amb fermesa i, en el cas de vehicles pesants o amb remolc, extremar encara més la prudència.

Els ajuntaments de la comarca, en coordinació amb els serveis d'emergència, podrien adoptar mesures puntuals com restringir l'accés a zones susceptibles de resultar perilloses en cas de ratxes molt fortes. Es sol·licita, en aquests casos, la col·laboració de la població per evitar situacions de risc innecessari. Encara que l'avís es concentra en la franja horària compresa entre el capvespre de dimarts i la matinada de dimecres, no es descarten episodis de menor intensitat un cop finalitzi l'interval de major perill.

El Meteocat continuarà realitzant un seguiment detallat de l'evolució meteorològica i no descarta que l'alerta s'actualitzi si les condicions varien. Mentrestant, la prioritat és seguir les indicacions de les autoritats, assegurar els béns que puguin veure's perjudicats pel vent i, sobretot, actuar amb prudència per minimitzar qualsevol tipus d'incidència associada a aquest episodi de ventada.