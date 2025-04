Mor el Papa Francesc als 88 anys

per Mireia Puig

El matí del 21 d'abril de 2025 quedarà marcat en la història de l'Església Catòlica. A les 7:35 hores, a la seva residència de la Casa Santa Marta, va morir el papa Francesc als 88 anys, després d'una prolongada lluita contra una pneumònia bilateral que va complicar el seu ja delicat estat de salut. El cardenal camarlenc, Kevin Farrell, va ser l'encarregat d'anunciar la notícia, assenyalant que el pontífex "ha tornat a la casa del Pare".​

Un pontificat de reformes i proximitat... encara que no exempt de polèmiques

Jorge Mario Bergoglio, nascut a Buenos Aires el 1936, va assumir el papat al març de 2013, convertint-se en el primer pontífex llatinoamericà i jesuïta de la història. Des de l'inici, el seu lideratge es va caracteritzar per un enfocament pastoral centrat en la humilitat, la justícia social - des d'un punt de vista woke - i la reforma de l'Església.​

Durant els seus gairebé 12 anys de pontificat, Francesc va abordar temes com la transparència a la Cúria, la lluita contra els abusos sexuals dins de l'Església i la inclusió de col·lectius tradicionalment marginats.

| ACN

La seva encíclica "Laudato si'" va destacar la urgència de cuidar el medi ambient, i el seu suport a les unions civils per a persones del mateix sexe va marcar un punt d'inflexió en la postura del Vaticà sobre temes LGTBI.​ No obstant això, malgrat algunes d'aquestes declaracions de cara a la galeria, en els últims temps també va tenir alguns comentaris cap al col·lectiu LGTBI que van ser criticats.

Malgrat enfrontar resistències dins de sectors conservadors, el seu llegat és el d'un líder que va buscar acostar l'Església a les realitats del segle XXI, promovent el diàleg interreligiós i la inclusió.​

Reaccions i pròxims passos

La notícia de la seva mort ha generat una onada de condolences i homenatges arreu del món. Líders religiosos, polítics i fidels han expressat el seu pesar per la pèrdua d'un pontífex que va saber guanyar-se l'afecte i respecte de molts.​

Amb la seva mort, s'activa el protocol per a l'elecció d'un nou papa. El conclave, compost per cardenals menors de 80 anys, es reunirà a la Capella Sixtina per elegir el successor de Francesc. Mentrestant, el cardenal Farrell assumirà les funcions administratives del Vaticà fins a l'elecció del nou pontífex.​

| Twitter, Lokall design

El funeral de Francesc se celebrarà en els pròxims dies, seguint el seu desig d'una cerimònia senzilla i austera. Serà enterrat a la Basílica de Santa Maria la Major, allunyant-se de les tradicionals tombes papals, en coherència amb el seu estil de vida humil.​

Un llegat inesborrable

La partida del papa Francesc deixa un buit a l'Església Catòlica, però també un llegat d'obertura, compassió i compromís amb els més necessitats. El seu pontificat serà recordat com un temps de transformació i esperança per a molts.​ Malgrat les polèmiques, ha estat un Papa destacat i amb un mandat relativament llarg.

A mesura que el món catòlic es prepara per elegir el seu nou líder, queda la pregunta: continuarà el seu successor el camí de reformes iniciat per Francesc o s'optarà per una direcció diferent?​