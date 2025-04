Meteocat avisa: Les condicions meteorològiques que ens esperen aquest dilluns de Pasqua

per Iker Silvosa

Catalunya és una de les cinc comunitats autònomes espanyoles on aquest dilluns encara es gaudeix del festiu de Pasqua, després d'una Setmana Santa que ha estat marcada per contrastos meteorològics notables. Des de dies assolellats i temperatures agradables fins a pluges sobtades i descensos bruscos de temperatura, la variabilitat ha estat protagonista. Per això, resulta clau conèixer amb detall quines condicions meteorològiques ens esperen en aquest Dilluns de Pasqua, segons informa Meteocat.

Predomini de cels clars amb augment de núvols

La jornada començarà a Catalunya amb cels majoritàriament clars o poc ennuvolats. No obstant això, a mesura que avanci el dia, augmentarà la presència de núvols alts i mitjans que es mouran d'oest a est, especialment durant la tarda, cobrint progressivament el cel. Al matí, alguns intervals de núvols baixos seran visibles al quadrant nord-est, estenent-se també al llarg del dia al litoral i prelitoral central.

| Meteocat

Des del migdia, la nuvolositat creixerà considerablement en àrees muntanyoses, destacant especialment al Pirineu, Prepirineu, la serralada Transversal i zones del prelitoral. Aquesta evolució deixarà el cel força cobert durant la tarda i podria estendre's cap al sud-est, afectant àrees circumdants.

Possibilitat de precipitacions amb tempestes localitzades

Fins al migdia es preveuen alguns ruixats febles i dispersos, principalment als extrems nord i central del litoral català. Posteriorment, durant la tarda, augmentarà la probabilitat de precipitacions entre febles i moderades al Pirineu i el Prepirineu. Aquestes pluges podrien estendre's de manera més dispersa cap a la serralada Transversal i zones prelitorals, arribant fins i tot a afectar àrees properes durant la tarda i nit.

No es descarta que aquestes precipitacions estiguin acompanyades de tempestes ocasionals, encara que en general s'esperen quantitats poc abundants de pluja. La cota de neu es mantindrà aproximadament als 2.200 metres d'altitud.

Quant a les temperatures màximes, es mantindran similars o lleugerament superiors a dies anteriors a la major part del territori català, encara que al litoral i prelitoral central i nord s'espera un descens lleu. Això suposa que, malgrat la presència de núvols, la sensació tèrmica seguirà sent agradable en general.

Condicions de visibilitat i vent

La visibilitat durant el dia oscil·larà entre bona i excel·lent a la major part de Catalunya, tot i que podria veure's temporalment reduïda durant els ruixats localitzats. En les primeres hores del matí s'espera la formació de bancs de boira a les valls interiors, principalment a la meitat nord del territori català, encara que aquests es dissiparan ràpidament.

El vent serà un altre factor destacat. Des de migdia fins al capvespre, dominarà el vent suau del sud i est al litoral i al quadrant nord-est, amb ràfegues moderades ocasionals. A l'interior, bufaran vents de l'oest entre suaus i moderats. A més, durant les primeres hores del dia, la tramuntana es deixarà sentir a l'Alt Empordà, així com el vent del nord-oest (mestral) a la vall de l'Ebre, ambdós amb ràfegues moderades. A la tarda, el vent es tornarà suau i variable, predominant la brisa terrestre a zones costaneres.