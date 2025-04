Avís urgent de Jorge Rey amb el que s'acosta: 'Canviarà...'

El reconegut meteoròleg Jorge Rey, famós per les seves encertades prediccions del temps i el seu particular estil comunicatiu, ha llançat un nou avís que promet importants canvis en les condicions meteorològiques dels pròxims dies. A través del seu canal de YouTube, Rey ha avançat que el clima farà un gir significatiu en diferents zones d'Espanya, destacant especialment l'arribada de dies assolellats i un augment notable de les temperatures.

"Quan Sant Elmo brilla, tanca molt bé l'escotilla", va advertir Jorge Rey a l'inici del seu pronòstic, utilitzant un dels seus habituals refranys meteorològics per cridar l'atenció sobre el que està per venir. "Arriben dies que et brillarà la calba, arriben dies de molt sol a Espanya", afegí amb humor, anticipant jornades d'intens sol que exigiran precaucions addicionals per evitar l'exposició excessiva.

Tanmateix, abans de l'arribada generalitzada del bon temps, el meteoròleg aclarí que hi haurà precipitacions importants en algunes regions. En concret, per a aquesta pròxima setmana, "ens esperen precipitacions i tempestes al nord, al sud i també a Canàries", explicà Rey, marcant clarament la diferència entre les diverses àrees geogràfiques i destacant que no totes les regions gaudiran simultàniament de la millora meteorològica.

Per a aquells que busquin sol immediat, Jorge Rey recomanà especialment Cartagena per al dilluns, ciutat en la qual a més estarà impartint una xerrada sobre meteorologia. "Si vols sol, vés a Cartagena, on estaré donant una xerrada", assenyalà. Galícia serà una altra de les zones destacades per al dimarts, on s'esperen també condicions més estables i agradables enfront d'altres regions més plujoses, com València.

Estiu avançat?

Però el canvi més destacat començarà a percebre's clarament a partir del dimecres, quan el centre i sud peninsular experimentaran temperatures elevades per a aquesta època de l'any. "Màximes de 25 graus, fins i tot", avançà Rey. La tendència a la calor s'intensificarà encara més el dijous, dia en què ciutats com Còrdova i Sevilla podrien assolir fins a 28 graus, temperatures clarament estivals en ple mes d'abril.

Malgrat l'estabilitat generalitzada, Jorge Rey advertí que algunes zones del nord, com Donostia o Santander, podrien experimentar "quatre xàfecs de no res" el dijous, cosa que evidencia el caràcter encara primaveral i variable del clima en aquestes dates.

De cara al cap de setmana, el meteoròleg llançà una advertència més específica: "Algunes tempestetes podran aparèixer en zones del nord o del llevant el dissabte", recomanant així als ciutadans que tinguin plans a l'aire lliure estar atents a les actualitzacions del pronòstic meteorològic.

Finalment, Jorge Rey aprofità l'oportunitat per recordar que continuarà amb les seves xerrades divulgatives sobre meteorologia, assenyalant pròximes cites com la del dimecres a Fuente Álamo, Múrcia. "Múrcia existeix, home", recordà amb simpatia, deixant clar el seu compromís per portar informació meteorològica útil i accessible a totes les regions.