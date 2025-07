Gir de 180 graus en el temps: Arriben pluges intenses, el Meteocat confirma detalls

Durant els últims dies, l'atmosfera a Catalunya ha mantingut molts mirant al cel amb una certa tranquil·litat. Sense temperatures extremes ni fenòmens especialment notables, el temps ha permès gaudir de jornades relativament agradables, marcades per un ambient estable i cels generalment serens. Aquesta calma, però, sembla que està arribant al seu final i, a mesura que avancen les hores, els senyals d'un canvi important en el panorama meteorològic comencen a fer-se evidents en les anàlisis dels experts.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per avui dilluns i demà dimarts apunta a un ambient encara dominat per la presència d'un anticicló que mantindrà les condicions majoritàriament estables. A la major part del territori, especialment a la costa i prelitoral, s'esperen cels poc ennuvolats o fins i tot serens, amb temperatures que continuaran sense mostrar excessos ni cap al fred ni cap a la calor.

L'ambient de calma, propi de la influència anticiclònica, podria fer la sensació de continuïtat respecte a jornades prèvies, tot i que a la retina de molts segueix el record d'algunes pluges puntuals que, si bé no han causat grans incidències, han refrescat temporalment algunes comarques.

Dimecres marca el gir: Arriben els primers canvis

Tanmateix, el mapa de predicció a mitjà termini elaborat per Meteocat deixa clar que dimecres serà la jornada d'inflexió. Aquell dia es preveu un augment clar de la inestabilitat atmosfèrica: els núvols començaran a guanyar terreny, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Segons els models, aquestes zones seran les primeres a notar l'arribada de ruixats localment intensos, que podrien venir acompanyats de tempesta i fins i tot d'algun fenomen de precipitació sobtada en àrees molt localitzades.

L'avanç del front plujós, visible als mapes, sembla especialment actiu de nord a sud, amb més probabilitat de pluges a l'interior, tot i que no es descarta que les precipitacions acabin afectant també sectors del litoral i prelitoral, sobretot a última hora del dia.

Per ara, no hi ha alertes activades per intensitat de pluges, però el mateix Meteocat adverteix que la situació podria evolucionar i no descarta l'activació d'avisos preventius si els registres previstos s'intensifiquen en les pròximes hores. Es recomana, per tant, seguir la informació actualitzada, especialment si es resideix en àrees habitualment sensibles a tempestes d'estiu.

Baixada de temperatures: Adéu a l'ambient suau

Un altre dels elements destacats d'aquest episodi serà el descens de les temperatures, que es farà sentir a partir de dimecres i sobretot dijous. L'entrada d'aire més fresc des de l'Atlàntic, associada al canvi de patró atmosfèric, deixarà valors clarament inferiors als registrats durant la setmana anterior. Aquest descens serà perceptible tant en mínimes com en màximes, retornant moltes comarques a valors més habituals per al tram final de juliol, després d'un període marcat per la suavitat tèrmica i l'absència d'extrems.

A la costa, el refresc serà menys acusat, tot i que igualment apreciable a les primeres hores del matí i al caure la tarda. A l'interior, la sensació de canvi serà més brusca, especialment després del pas de les precipitacions.