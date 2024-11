L'AEMET ho fa oficial: Arriba la neu, les zones més afectades

Les darreres setmanes han estat marcades per pluges intenses i els estralls provocats per la DANA a nombroses regions d'Espanya. Inundacions, esllavissades de terra i talls de carreteres han estat protagonistes d'un octubre especialment plujós.

Aquest panorama ha deixat una sensació d'alerta a la població mentre les autoritats treballen per mitigar els danys causats per aquestes intenses precipitacions. Ara, un nou capítol meteorològic comença amb l'arribada del fred i de la neu, segons ha confirmat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Aquest canvi suposarà un punt d'inflexió que transformarà les condicions meteorològiques a gran part del territori. S'activaran alertes importants, especialment a zones muntanyoses i litorals, on l'impacte serà més sever.

Un canvi climàtic marcat pel fred i el vent

L'AEMET ha emès un comunicat en què adverteix sobre un descens dràstic de les temperatures a tot Espanya. Aquest fenomen comportarà un augment de la inestabilitat atmosfèrica, especialment a les zones del nord.

Vents forts, pluges persistents i boires denses seran comunes a diverses comunitats autònomes. Les regions del Cantàbric oriental seran les primeres a sentir aquest canvi.

S'esperen ratxes de vent intenses, que podrien superar fins als 80 quilòmetres per hora, i pluges contínues, que podrien provocar crescudes de rius i rierols. A la Mediterrània, encara que de menor intensitat, també es preveuen vents que afectaran la seguretat al mar i les infraestructures costaneres.

La neu arriba al Pirineu: acumulacions importants

El gran protagonista d'aquest canvi serà l'arribada de neu, que marcarà l'inici de l'hivern meteorològic als Pirineus i altres zones muntanyoses del nord-est peninsular.

| Getty Images

L'AEMET preveu que la cota de neu baixi fins als 1.500 metres, permetent acumulacions importants a punts clau dels Pirineus. Les estacions d'esquí ja es preparen per rebre aquesta primera gran nevada de la temporada, que podria ser crucial per a les seves activitats.

A més dels Pirineus, altres zones de muntanya, com el Sistema Ibèric i la Serralada Cantàbrica, rebran nevades, encara que amb acumulacions menors.

Les condicions seran ideals per als amants dels esports d'hivern. Tot i que les autoritats demanen precaució a les carreteres i camins d'accés a aquestes àrees a causa del risc de gel i visibilitat reduïda.

Fortes pluges al nord i estabilitat al sud

Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc seran algunes de les comunitats més afectades per les pluges. En aquestes regions, les precipitacions seran contínues i podrien assolir nivells preocupants al Cantàbric oriental.

Els experts adverteixen de la possibilitat d'inundacions localitzades, especialment a zones urbanes i rurals properes a rius. Mentrestant, la resta de la Península gaudirà de condicions més estables gràcies a un anticicló que garantirà cels clars a Andalusia, Múrcia i Castella-la Manxa.

Les Bètiques, no obstant, podrien experimentar pluges lleugeres i disperses, que no suposaran grans complicacions. A les Canàries, el temps es mantindrà més sec, encara que no es descarten precipitacions a les illes de més altitud, com Palma i Tenerife.