La Fundació Vicky Bernadet publica terribles dades sobre abusos a menors

Amb motiu del Dia Internacional contra l'Abús Sexual Infantil, la Fundació Vicki Bernadet destaca una dada alarmant: més del 80% dels agressors formen part del cercle proper de la víctima. Aquesta realitat, sumada a la por, la vergonya i les possibles conseqüències de la revelació, dificulta enormement que els menors demanin ajuda, silenciant-los fins a l'edat adulta.

Per presentar la campanya de conscienciació d'enguany, l'organització ha reunit víctimes, experts i famílies a l'INEFC de Barcelona amb l'objectiu de contrastar la percepció de la societat davant l'experiència professional i vital, compartint també eines i recursos per a l'adequada prevenció, detecció i actuació de l'abús sexual infantil.

L'esdeveniment, que ha comptat amb més de 50 assistents, ha posat el focus en la importància de l'escolta, el suport i la formació especialitzada per trencar el silenci i protegir la infància. L'acte ha comptat amb la presència de Vicki Bernadet, presidenta de la Fundació i supervivent d'abús sexual infantil; Pilar Polo, psicòloga especialitzada en abús sexual infantil; i Lidia Pujol i Esther Pujol, supervivents d'abús sexual durant la infància.

Unes dades preocupants

L'abús sexual infantil afecta 1 de cada 5 infants abans de complir els 17 anys. Malauradament, la majoria no obté l'ajuda necessària; de fet, un 60% mai la rebrà. A més, el silenci que envolta aquest problema és devastador, ja que el 90% dels afectats no revela l'abús fins a l'edat adulta, cosa que dificulta la recuperació i la justícia.

Vicki Bernadet, presidenta de la Fundació i víctima d'abús sexual a la seva infància, afirma: “El 20% de la població ha patit algun tipus d'abús sexual infantil abans dels 17 anys i en la immensa majoria dels casos, l'agressor és algú del seu entorn familiar o de confiança. Són persones en qui els infants confien per a la seva cura".

"Aquesta realitat requereix que prenguem consciència i ens centrem en la prevenció a través de la formació especialitzada dirigida a famílies, professionals i totes les persones que estan en contacte directe amb infants i adolescents", afegia.

"A través d'aquesta campanya, busquem despertar responsabilitats perquè, entre tots, puguem protegir la infància. Creiem que, amb constància i la col·laboració dels mitjans de comunicació, podem afrontar aquesta dolorosa realitat, assumir les dades, entendre la seva incidència i implementar mesures urgents amb la implicació de tota la societat.”, explicava al final de la seva intervenció,

"Soc jo", la nova campanya de conscienciació

La Fundació Vicki Bernadet, en la seva contínua lluita contra l'abús sexual infantil, presenta enguany una nova campanya de conscienciació amb un enfocament renovat. Sota el títol "Soc jo", aquesta iniciativa busca canviar la perspectiva i centrar-se en la percepció social d'aquesta xacra.

L'objectiu principal és apropar la proximitat de l'abús sexual infantil a tota mena de famílies d'una manera clara i directa, facilitant la comprensió i el diàleg sobre un tema sovint silenciat.

Creada altruistament per Ogilvy, "Soc jo" representa la sisena campanya que l'agència realitza per a l'organització. Amb aquesta nova acció, la Fundació Vicki Bernadet redobla els seus esforços per sensibilitzar la societat i promoure la prevenció, crucial en la necessària protecció de la infància.

Enrique Almodóvar, director creatiu d'Ogilvy a Barcelona, assegura: “'Soc jo' és una frase que fem servir amb qui tenim màxima confiança, amb qui sabem que la nostra veu ens identifica a l'instant. Il·lustra el fàcil accés de l'abusador al menor a través de la confiança, normalitzant l'abús".

"Amb aquesta campanya, no només volem visibilitzar aquesta dinàmica, sinó també la crueltat de l'abús sexual infantil. El trauma és doble: per l'agressió en si i per la traïció d'algú que hauria de protegir el menor.” Al seu torn, el creatiu afegeix que “precisament pel seu ús quotidià en entorns íntims, esdevé el concepte perfecte per a aquesta campanya. Evoca una escena reconeguda per tothom, però que en aquest context es torna esgarrifosa.”

Més de 16.000 perosnes beneficiàries en un any

En l'últim any, segons dades de la Fundació -especialitzada en l'atenció integral, formació, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors-, 16.390 persones, incloent-hi 10.600 infants i adolescents, es van beneficiar d'activitats formatives.

Es van atendre més de 1.500 nous contactes a l'àrea terapèutica i jurídica, amb més de 400 usuaris rebent teràpia. Es va brindar assessorament a més de 450 professionals i es van atendre 93 casos jurídics. En total, es van involucrar més de 1.300 famílies i es va capacitar més de 3.400 professionals.

Sobre la fundació

La Fundació Vicki Bernadet treballa des de 1997 en l'atenció integral, la prevenció, la formació, la consultoria i la sensibilització sobre els abusos sexuals infantils. La seva fundadora, Vicki Bernadet, va ser víctima d'abús

| Fundació Vicki Bernadet

Actualment, la Fundació és una entitat de referència en l’àmbit estatal especialitzada en els abusos sexuals a menors (especialment els comesos en l'àmbit familiar i en entorns de confiança dels infants), i treballa aquesta problemàtica de manera integral.

La fundació ofereix assessorament jurídic per a víctimes i famílies, atenció psicològica especialitzada, assessorament a professionals, consultoria i accions de prevenció i sensibilització adreçades a menors i les seves famílies. També realitza formacions per a professionals i activitats de sensibilització a la població en general.