El millor vermut del món és a Catalunya: tercera victòria consecutiva

Catalunya torna a brillar amb llum pròpia a l'univers del vermut. Per tercer any consecutiu, Marnuthem, elaborat a Bell-lloc d'Urgell, ha estat coronat com “Millor Vermut del Món” en la categoria semisec als prestigiosos World Vermouth Awards 2025. Aquest reconeixement repeteix el guardó obtingut el 2024 i reforça l'empenta dels vermuts d'alta gamma elaborats a terres catalanes.

El que fa sobresortir Marnuthem

Tot va començar amb una gala celebrada el 6 de juny a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Allà, els responsables de Marnuthem, Marc Cuenca i Núria Sánchez, van recollir el premi per la seva versió Blanc 2025 semisec, mentre que el Rosat 2025 semidolç es va alçar amb medalla d'or en la seva categoria.

Es tracta d'un èxit sense precedents: tres anys seguits al més alt del podi mundial. Darrere d'aquest èxit hi ha una aposta ferma per la matèria primera de proximitat. El seu vermut s'elabora amb vins base macabeu procedents de Sanaüja i garnatxa negra de Tàrrega, tots dos emparats per la DO Costers del Segre.

| Marnuthem

Pel que fa al perfil sensorial, el sommelier Gregori Albareda va descriure el Rosat com “lleuger, aroma floral amb tocs de préssec i fruits del bosc, pas cremós amb gust de vainilla i nabius”. El Blanc destaca per la seva frescor cítrica, notes de fruita tropical i un final lleugerament amarg que marca la diferència.

Suport institucional

La Diputació de Lleida, a través de la seva campanya "Gustum de Lleida", va acompanyar l'acte i va qualificar aquest guardó com un “referent de qualitat per al territori”. També hi va ser present l'alcalde de Bell-lloc d'Urgell, Carles Palau, qui va enaltir l'impacte socioeconòmic del projecte a la comarca. Marc Cuenca, cofundador del projecte, va expressar el seu orgull i va destacar que un èxit així “no és fàcil, però ens impulsa a seguir innovant”.

Mentre Marnuthem acapara elogis internacionals, altres vermuts catalans continuen destacant als premis Vinari. El Miró Gran Reserva, de Reus, va ser reconegut com el millor vermut de Catalunya a l'edició 2025, després d'un tast a cegues amb prop de setanta elaboradors. Aquest contrast subratlla la riquesa i la varietat del sector, amb vermuts de gran tradició i propostes joves que competeixen tant a nivell nacional com internacional.

| Pexels, Liv Rae

Símbol de tradició i qualitat

El fenomen Marnuthem és més que un trofeu: és un exemple del potencial exportador del sector agroalimentari català. La constància en la qualitat, l'ús de vins de la DO Costers del Segre i la innovadora selecció de botànics apunten una alternativa rupturista davant dels productes industrials.

La repercussió mediàtica, tant dins de Catalunya com més enllà de les seves fronteres, projecta una imatge moderna i exigent del vermut, una beguda que cada cop té més espai en la cosmètica de la cocteleria premium i a les taules gurmet.

Per als amants de l'aperitiu, conèixer aquests triomfs afegeix valor a l'experiència: no només és beure, és compartir un producte amb història, territori i reconeixement global. Amb tres anys dominant el podi mundial, Marnuthem es guanya un lloc a l'alta cuina i a les cartes de vermuteries de primer nivell.