Anunci urgent del Meteocat: Gairebé mitja Catalunya en risc per calor intensa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un avís urgent aquest 25 de juny de 2025. Segons l'última actualització, pràcticament mitja Catalunya estarà sota risc moderat per calor intensa durant les hores centrals del dia. El grau de perill màxim és de 2/6, cosa que significa un nivell moderat però que exigeix precaució, especialment a les zones més afectades.

Zones més afectades i horaris

El mapa compartit pel Meteocat mostra clarament quins territoris estan sota avís. Les comarques de la meitat sud i oriental de Catalunya concentren el risc principal. Les províncies de Tarragona, bona part de Lleida i àmplies zones de Barcelona i Girona són les més assenyalades.

L'avís se centra especialment en el període entre les 14:00 i les 20:00 hores (hora local), moment en què s'espera que les temperatures assoleixin els valors més alts. El tipus de calor que es preveu superar és l'anomenat “calor intensa”, és a dir, temperatures clarament superiors a les habituals per a aquesta època i que poden suposar un risc per a la salut si no es prenen mesures de prevenció.

| Meteocat

Què significa un grau de perill 2/6

El grau de perill 2/6 correspon, segons la matriu de risc del Meteocat, a un nivell moderat. Això implica que existeix una probabilitat significativa de superar els llindars definits com a calor intensa i que la població ha d'estar atenta als consells de les autoritats.

Tot i que no estem davant d'una onada de calor en tota regla, l'impacte en la salut pot ser rellevant, sobretot en persones grans, infants i col·lectius vulnerables. L'avís, a més, ressalta el caràcter local del fenomen: no tota Catalunya patirà l'episodi per igual, però allà on s'assoleixin aquestes temperatures, la calor serà notable i persistent durant diverses hores.

| Canva

Recomanacions per a la població

Davant aquest tipus d'avisos, el Meteocat i Protecció Civil recorden la necessitat d'evitar sortir o fer esforços físics a les hores de més calor, hidratar-se amb freqüència, vestir amb roba lleugera i protegir-se del sol. S'insisteix especialment a no deixar mai ningú, ni persones ni animals, dins de vehicles estacionats al sol, encara que sigui per poc temps.

També és recomanable prestar atenció a l'estat de salut de familiars i veïns que puguin ser més vulnerables a la calor. Les nits prèvies i posteriors a aquests episodis poden ser complicades per la calor acumulada, dificultant el descans.

Un preludi de l'estiu que ens espera

Aquest episodi de calor intensa arriba a finals de juny i podria ser un avançament d'allò que ens espera aquest estiu. Tot i que per ara no s'ha activat un avís per onada de calor pròpiament dita, la situació demostra que les temperatures extremes arriben abans i amb més freqüència.

Les previsions a mitjà termini apunten que, després d'aquest episodi, podria produir-se un breu descens tèrmic, però de nou amb tendència a pujar de cara al cap de setmana. Per tant, els experts aconsellen estar pendents de les actualitzacions del Meteocat per conèixer l'evolució de la situació.