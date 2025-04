A gairebé meitat de preu: El lot per fer el vermut que tothom vol a Bonpreu

per Xavi Martín

En els últims anys, el costum de prendre un vermut s'ha revitalitzat amb força a Catalunya, passant de ser una simple tradició dominical a convertir-se en tot un fenomen gastronòmic i social. Aquest aperitiu, senzill però ple d'encant, ha conquerit paladars de totes les edats i classes socials, convertint la selecció de productes per gaudir-lo en un autèntic art del consum gourmet.

Precisament, per respondre a aquesta creixent demanda i fer accessibles productes d'alta qualitat, supermercats com Bonpreu i Esclat han començat a dissenyar ofertes especials que combinen estalvi i qualitat.

Una de les més recents i cridaneres, vigent fins al pròxim 12 de maig, permet als consumidors adquirir a gairebé meitat de preu un lot complet especialment pensat per gaudir d'un autèntic vermut mediterrani.

Què conté el lot per al vermut perfecte?

El lot disponible als supermercats Bonpreu i Esclat té un preu rebaixat de 8,95 euros enfront del preu habitual de 16,48 euros. Aquesta proposta inclou productes acuradament seleccionats, ideals per crear un vermut saborós i variat, que no decebrà a cap paladar.

En primer lloc, destaca el Vermut negre El Bandarra, un producte artesanal amb un format d'un litre i valorat habitualment en 9,15 euros. Aquest vermut és conegut pel seu equilibri perfecte entre dolçor i amargor, amb notes aromàtiques molt ben definides que el converteixen en el protagonista indiscutible d'aquesta experiència gastronòmica.

Per acompanyar-lo, el lot inclou unes cruixents patates Lay’s Mediterrànies amb oli d'oliva de 140 grams, el preu habitual de les quals és de 1,99 euros. Aquest snack destaca per la seva elaboració amb oli d'oliva verge extra, aportant una textura i sabor únic que combina meravellosament amb el vermut.

També inclou conserves marines de qualitat, essencials per a qualsevol vermut que es preï. Una llauna de musclos en escabetx Isabel, en format de tres unitats de 43 grams cadascuna, el preu habitual de les quals és de 3,75 euros, aportant un sabor lleugerament àcid i especiat que potencia i complementa perfectament el vermut. A això s'hi suma una llauna de cloïsses al natural Dani de 63 grams, normalment valorada en 1,59 euros, proporcionant un sabor fresc i natural que equilibra el conjunt.

Tendències de consum i una recepta per sorprendre

Cada vegada més, els consumidors valoren ofertes com aquestes no només per l'estalvi que representen, sinó també perquè simplifiquen el procés d'elecció, permetent-los gaudir directament d'un moment agradable amb productes harmoniosament combinats.

Per aprofitar al màxim aquesta oferta, et proposem una senzilla recepta: acompanya aquests productes amb unes olives verdes amanides amb llimona i farigola fresca, unes llesques de pa torrat lleugerament untades amb tomàquet natural i oli d'oliva verge extra. Així tindràs un aperitiu complet, equilibrat i deliciós, ideal per compartir en família o amb amics.

No oblidis que aquesta oferta estarà disponible només fins al pròxim 12 de maig a tots els establiments de Bonpreu i Esclat, per la qual cosa és aconsellable aprofitar aquesta oportunitat per gaudir de productes premium a un preu excepcional.