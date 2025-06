El Meteocat confirma quan baixen les temperatures... per tornar a pujar

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho ha deixat clar en el seu últim comunicat: aquest dijous 26 de juny viurem un breu respir en les temperatures. Segons la previsió, els termòmetres baixaran de manera transitòria. Tanmateix, no cal cantar victòria: la calor tornarà amb força de cara al cap de setmana.

Un mapa que deixa pocs dubtes

La imatge compartida pel Meteocat a les xarxes socials, com hem vist a X (Twitter), és ben eloqüent. Dijous s'espera un lleuger descens de les temperatures, amb alguns núvols al nord i punts del litoral. Però divendres i dissabte el mapa s'omple de sols: un avís clar que la calor tornarà a ser present.

El vídeo, de tot just deu segons, ja ha sumat milers de visualitzacions en poques hores. Els comentaris dels usuaris es repeteixen: preocupació per la calor i resignació davant l'arribada d'un altre episodi d'altes temperatures en ple mes de juny.

Un juny de contrastos

Aquest mes de juny està resultant especialment mogut en l'àmbit meteorològic. Després d'uns primers dies marcats per les pluges en algunes comarques, la calor ha anat guanyant terreny. I ara, després d'aquesta petita treva prevista per dijous, tot apunta que les màximes tornaran a disparar-se. Segons les dades que es poden apreciar al mapa, els 34-35 graus seran una realitat a bona part de les terres de Ponent, el prelitoral i l'interior de Tarragona.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, les temperatures també seran altes, tot i que la influència del mar podria suavitzar lleugerament l'ambient. Això sí, la sensació de xafogor serà protagonista durant les nits, dificultant el descans.

Precaucions davant la calor

Des del Meteocat i Protecció Civil ja han començat a recordar algunes recomanacions bàsiques per fer front a les altes temperatures: evitar sortir a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint, vigilar especialment infants i persones grans i no deixar mai ningú dins d'un vehicle tancat.

A més, s'aconsella prestar atenció a l'evolució dels avisos meteorològics, ja que no es descarta que en els pròxims dies s'activin alertes per calor intensa. Els experts insisteixen en la importància de la prevenció, ja que aquestes primeres onades de calor solen ser especialment dures per a l'organisme, que encara no s'ha acostumat a les altes temperatures de l'estiu.

La previsió més enllà de dissabte

I què passarà després del cap de setmana? Encara és aviat per concretar, però els models meteorològics apunten que la calor podria continuar dominant l'escenari en els primers dies de juliol. El Meteocat segueix analitzant l'evolució de les masses d'aire i no descarta nous episodis càlids a curt termini.

Per ara, el que està clar és que dijous tindrem un petit alleujament, però serà això: un parèntesi breu abans que el mercuri torni a pujar. Un escenari que confirma que aquest estiu es presenta intens i amb temperatures que, de nou, ens posaran a prova.