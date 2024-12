Millor moment, segons Francesc Mauri, per sortir del Pirineu durant temporal de neu

La neu va fuetejar amb força ahir a la tarda al Pirineu i les previsions apunten que continuarà durant tot el dia d'avui. Les baixes temperatures i les intenses nevades han complicat tant la visibilitat com el trànsit per carreteres a tota la regió. Les autoritats han llançat diverses alertes per advertir els conductors i evitar situacions de risc en un pont de desembre especialment complicat.

Francesc Mauri, conegut meteoròleg català, ha advertit sobre el millor moment per abandonar el Pirineu durant aquest temporal de neu. Segons Mauri, la finestra més segura per desplaçar-se serà avui al matí, abans del migdia, ja que és el moment amb menys intensitat de nevades. A partir de la tarda, les condicions empitjoraran significativament, amb un increment de la neu i ratxes de vent que dificultaran encara més els desplaçaments. Mauri també va alertar que la visibilitat es reduirà completament a moltes zones orientals.

Aquest pont de desembre ha atret milers de persones als Pirineus a la recerca de neu i activitats de muntanya o esquí. Tot i això, l'acumulació de vehicles en carreteres, sumada a les condicions meteorològiques adverses, està generant un còctel perillós per als que decideixin emprendre el retorn a casa. Diverses zones del Pirineu estan en alerta vermella per nevades intenses, cosa que significa acumulacions significatives i riscos d'aïllament en alguns punts.

Precaució al volant

Informar-vos sobre l'estat de les carreteres és fonamental abans d'iniciar qualsevol trajecte. El Servei Català de Trànsit actualitza constantment les restriccions i la necessitat d'equipament especial, com ara cadenes o pneumàtics d'hivern. Sense aquestes mesures, el risc d'accidents augmenta considerablement, especialment en rutes d'alta muntanya. Les autoritats recomanen a més portar menjar, aigua i roba d'abric per si es produeixen bloquejos o retards inesperats.

La importància de planificar el viatge no es pot subestimar en situacions com aquesta. Les condicions meteorològiques extremes al Pirineu obliguen a actuar amb prudència i responsabilitat. Els conductors han d'estar preparats per a canvis bruscos en la visibilitat i l'adherència del vehicle, especialment en ports de muntanya i zones amb més acumulació de neu. Fins i tot en els moments de menor intensitat de la nevada, les precaucions no s'han de relaxar.

Amb l'increment de desplaçaments al final del pont, la situació a les carreteres es podria complicar encara més. Les previsions meteorològiques per a la resta del dia mantenen l'alerta activa a àmplies zones del Pirineu, especialment a les cotes més altes. És fonamental que els que planegin tornar a casa seva aquesta tarda tinguin en compte les recomanacions de Francesc Mauri i planifiquin acuradament la seva ruta.