Creix el risc per vent diumenge: Gairebé tota Catalunya afectada segons el Meteocat

Les darreres previsions meteorològiques apunten a un escenari complicat a Catalunya per diumenge. L'amenaça de forts vents ha mobilitzat les autoritats, que han emès avisos clars per prevenir accidents. Davant aquest panorama, el Meteocat ha actualitzat el seu informe de risc, instant els ciutadans a extremar precaucions.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, pràcticament tot el territori català estarà afectat per alertes de vent, excepte algunes comarques del nord-est. L'alerta taronja, de nivell important, afectarà diverses zones, mentre que d'altres estaran sota alerta groga, considerada de nivell moderat. Aquest fenomen, que s'intensificarà diumenge, estarà marcat per ratxes que podrien superar els 35 metres per segon en algunes àrees.

Les comarques més afectades inclouen zones de muntanya alta i les del terç inferior. Estar en nivell taronja significa risc important de danys materials i possibles complicacions en la mobilitat. En aquestes àrees, les ratxes de vent superaran els 35 metres per segon, especialment a cotes altes. Les autoritats han recomanat evitar activitats a l'aire lliure, assegurar objectes a balcons i teulades, i limitar els desplaçaments innecessaris.

Arbres caiguts, talls elèctrics i despreniments de façanes són alguns dels riscos associats. Per la seva banda, l'alerta groga, encara que de menys impacte, no s'ha de subestimar. Les ratxes podrien arribar fins a 25 metres per segon, cosa que també suposa perill per a vianants i conductors.

Recomanacions per a la població

Les autoritats han emès una sèrie de recomanacions per minimitzar els riscos. En primer lloc, aconsellen evitar activitats a zones forestals, on el vent podria provocar la caiguda de branques o arbres sencers. També s'insta a revisar i assegurar elements com persianes, antenes i testos. Per als que necessitin desplaçar-se, es recomana extremar precaucions al volant, especialment en carreteres exposades al vent, com ara túnels o passos elevats.

El fenomen serà més intens des de diumenge al matí fins dilluns a la matinada. Durant aquest període, les zones en alerta taronja estaran al punt crític, mentre que la resta de Catalunya seguirà exposada a vents moderats. Segons el Meteocat, els efectes més severs es concentraran en àrees muntanyoses i punts alts, però l'impacte es podria estendre a zones més baixes si les condicions empitjoren.

L'episodi de vent serà un dels més destacats d'aquest tram final de tardor a Catalunya, posant a prova tant els ciutadans com els serveis d'emergència. Amb aquestes mesures de precaució, s'espera mitigar els efectes adversos possibles, però la col·laboració ciutadana serà clau per garantir la seguretat col·lectiva.