La meteoròloga Mónica López sentencia sobre la DANA: 'La manera...'

En els darrers dies, després de la devastadora DANA que ha colpejat especialment la Comunitat Valenciana, s'ha generat un intens debat social sobre la manera de prevenir i mitigar els efectes de pluges torrencials i inundacions. Els ciutadans i els experts han qüestionat la gestió dels avisos meteorològics tant a nivell local com nacional, buscant respostes sobre si el desastre podria haver-se manejat d'una altra manera per evitar les conseqüències tràgiques que ha deixat. La manca de precisió en la previsió i la rapidesa amb què es van desenvolupar els fenòmens han centrat el debat, i entre les veus més destacades que han participat en aquesta reflexió hi ha la de la meteoròloga Mónica López.

Mónica López, directora de l'àrea de Meteorologia de RTVE, va compartir la seva visió al programa 59 segundos, on va explicar els reptes a què s'enfronten els meteoròlegs en intentar predir amb precisió esdeveniments extrems com el que va afectar València. Segons la meteoròloga, encara que els models meteorològics actuals permeten anticipar fortes precipitacions, hi ha límits quant a la precisió. “La meteorologia ens dóna les eines per saber que pot ploure molt, però no exactament quant”, va afirmar, indicant que, encara que se sabia que la pluja seria intensa, va ser impossible preveure amb exactitud la magnitud de les precipitacions.

Va fallar la previsió

Mónica López va descriure el fenomen particular que va passar al riu Magre, a València, com un "tren de tempestes", un procés atmosfèric insòlit en què diverses tempestes es formen i alimenten les unes a les altres, generant una cadena contínua de precipitacions. “És un camí de tempestes. Una tempesta, per la seva dinàmica pròpia, deixa anar aire fred, que l'utilitza una altra segona tempesta per formar-se, i així successivament”, va explicar. Aquest fenomen, que va durar més de 12 hores, va deixar precipitacions que van superar els 600 litres per metre quadrat en algunes zones, una quantitat que ultrapassava àmpliament les previsions inicials de 180 litres.

La meteoròloga va voler emfatitzar que, tot i que els organismes com l'AEMET (Agència Estatal de Meteorologia) disposen d'eines avançades per preveure pluges intenses, la precisió absoluta és inabastable en aquests casos. Tot i això, Mónica López també va qüestionar la manera com es van gestionar els avisos a la població i va expressar la seva opinió que els protocols de precaució no van ser els adequats. "La manera com es va avisar la població no va ser la correcta", va sentenciar, subratllant que la comunicació d'alertes hauria d'haver estat més clara i primerenca, fins i tot des de la nit anterior.