El Meteocat publica un mapa preocupant del fred: Poques comarques se salvaran

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís per fred intens, pintant un panorama complicat per bona part del territori de cara al pròxim dimarts. Segons el mapa oficial, només algunes comarques del litoral se'n lliurarien de patir temperatures especialment baixes, mentre que la majoria d'àrees catalanes se situen en alerta moderada per l'arribada d'una massa d'aire molt fred procedent del continent europeu.

Aquest episodi, segons han avançat els meteoròlegs, coincideix amb una situació anticiclònica que afavorirà la pèrdua de calor nocturn i la formació de glaçades en nombrosos punts de la geografia catalana.

Un avís que abasta gran part del país

Tal com es desprèn de la informació difosa, el grau de perill se situa en 2 sobre 6, la qual cosa significa que, sense ser extrem, requereix precaució per part de la ciutadania. El color predominant en el mapa és el groc, la qual cosa indica “perill moderat” (entre 1-2).

Tot i així, en alguns trams es podria arribar a valors tèrmics molt baixos, especialment en zones d'interior i en les valls, on sol produir-se l'anomenada inversió tèrmica. Aquest fenomen actua com una trampa d'aire fred en les cotes més baixes, deixant les temperatures en xifres negatives fins i tot al llarg del matí.

Dates i franges horàries més crítiques

D'acord amb el Meteocat, el pic de fred es produirà durant la matinada i les primeres hores de la jornada de dimarts, estenent-se fins ben entrada la tarda en determinades comarques del Prepirineu, Pirineu i la Catalunya Central.

Tot i així, es preveu que les màximes també se situïn per sota dels valors habituals per a l'època, de manera que l'ambient fresc serà gairebé constant al llarg de tota la jornada. La presència d'escassa nuvolositat i l'absència de vents forts possibiliten que la pèrdua de calor sigui més acusada, multiplicant les probabilitats que es formin glaçades generalitzades en zones d'interior.

Recomanacions i precaucions

Davant aquesta situació, les autoritats meteorològiques i la Protecció Civil han llançat diverses pautes per reduir els riscos. És essencial portar diverses capes de roba que ajudin a mantenir la temperatura corporal i, en cas de patir un refredament sobtat, facilitar l'adaptació a ambients més càlids.

Les baixes temperatures augmenten la probabilitat que es formin plaques de gel, sobretot en carreteres secundàries i poc transitades. Conduir amb precaució, reduir la velocitat i mantenir la distància de seguretat poden prevenir accidents.