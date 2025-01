Meteocat confirma les 6 comarques en risc per vent intens dilluns a primera hora

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha tornat a encendre les alarmes amb l'actualització del seu avís de situació meteorològica de perill per vent, que en aquesta ocasió afecta sis comarques del territori. D'acord amb la informació proporcionada, l'episodi començarà dilluns a les 07:00 h i es prolongarà, en principi, fins dimarts a la mateixa hora, amb la previsió de ratxes de vent que podrien superar els 25 m/s (uns 90 km/h).

Aquesta intensitat situa el risc en un nivell 3 sobre 6, un grau de perillositat que, si bé no és el més extrem, obliga a extremar les precaucions a les zones assenyalades.

Segons el mapa divulgat pel Meteocat, les comarques que es veuran especialment afectades es troben a la franja nord i en àrees de mitja-alta muntanya de Catalunya. Concretament, l'alerta se centra a Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Ripollès, Cerdanya i Alt Empordà.

En aquestes comarques, el vent de component nord podria presentar acceleracions considerables en passos de muntanya i valls encaixonats. El Meteocat adverteix que el fenomen es manifestarà amb més virulència a cotes elevades, on no es descarta que el llindar dels 25 m/s se superi amb escreix. El perill s'agreuja si es combina amb la neu existent al Pirineu, ja que la força del vent pot desencadenar ventades, un fenomen en què la neu en pols es projecta amb tanta intensitat que redueix la visibilitat al mínim (el que en català es coneix com a torb).

Començament de l'episodi i evolució

D'acord amb el part oficial, el vent començarà a notar-se de forma més contundent durant la matinada de dilluns, concretament a partir de les 07:00 h, podent assolir el seu pic màxim d'intensitat al llarg de la tarda i el capvespre de la mateixa jornada. Es preveu que el fenomen es mantingui fins al matí de dimarts, sempre amb variacions pròpies de l'orografia local i dels possibles fronts meteorològics que, de forma puntual, podrien sumar inestabilitat.

Per a la resta de Catalunya, el Meteocat ha establert un avís menys sever (nivell moderat o sense avís a la majoria de comarques), tot i que no es descarta que el vent també bufi amb certa força en algunes zones costaneres o prelitorals. Tanmateix, l'alarma més clara se centra a les sis comarques del Pirineu i Prepirineu, on s'insta la ciutadania a mantenir-se informada i a ajustar els seus plans en funció de la meteorologia.

Recomanacions a la població

Aquells que tinguin previst realitzar excursions o esports d'hivern a cotes altes han de revisar la informació al detall, ja que el vent pot complicar la pràctica de l'esquí, el senderisme o l'alpinisme.

Amb la neu existent al Pirineu, el vent podria desencadenar el torb, un fenomen molt advers on la neu arremolinada impedeix veure més enllà d'uns pocs metres. Es recomana posposar sortides o utilitzar un equipament adequat.

Els valls i trams de carretera encaixonats entre muntanyes són llocs proclius a ratxes laterals intenses. És vital reduir la velocitat i subjectar el volant amb fermesa, especialment en vehicles de gran volum o amb remolc.

Assegurar objectes: Tant en habitatges com en refugis d'alta muntanya, convé revisar els elements que puguin ser arrencats pel vent —tendals, antenes, eines— per evitar accidents i danys materials.

Vigilància continuada

Els Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergències reforçaran la vigilància a les comarques afectades, preparant-se per respondre de forma ràpida a incidències com caiguda de branques, despreniments d'estructures o talls de carretera. Per la seva banda, el Meteocat anirà publicant actualitzacions conforme avanci la situació, ja que no es pot descartar un canvi en l'extensió de l'alerta o en la intensitat del vent.

En definitiva, aquest nou episodi de vent intens confirma la tendència d'un hivern força dinàmic al Pirineu i Prepirineu català. Aquells que resideixin o visitin les comarques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Ripollès, Cerdanya i Alt Empordà hauran d'extremar la prudència i adequar els seus plans a les circumstàncies meteorològiques, amb la finalitat de no veure's sorpresos per un vent que pot resultar molt incòmode i, fins i tot, perillós en contextos d'alta muntanya.