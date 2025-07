Meteocat confirma temps per al cap de setmana: La pluja, protagonista en aquestes zones

El mes de juliol s'ha convertit en una autèntica muntanya russa meteorològica. L'hem començat amb la ressaca de l'onada de calor viscuda a finals de juny i l'hem acabat encara amb la memòria de les grans pluges que han assotat puntualment. Dies en què fins i tot hem hagut de treure la dessuadora i d'altres en què encara ni amb la pell descoberta suportàvem la xafogor. Doncs sembla que l'agost serà igual; almenys, en els seus primers dies.

Divendres es trenca la rutina: ruixats a l'interior

Divendres no serà un dia qualsevol. Les primeres hores seran tranquil·les a la major part del territori, però aviat apareixeran els primers símptomes de canvi. A mig matí, els núvols guanyaran terreny a l'interior de la meitat est i al Pirineu. L'ambient es tornarà més pesat i, en alguns punts, fins i tot una mica elèctric.

No trigaran a arribar els ruixats. Aquests ruixats, sovint sobtats, es repartiran sobretot per l'interior del nord-est, el Pirineu i algunes zones de la Catalunya Central. No seran pluges intenses, però sí que podran venir acompanyades de tempesta i fins i tot deixar caure alguna pedra petita, cosa que donarà més espectacle al cel. La pluja, encara que en general serà poc abundant, en alguns racons pot sorprendre per la seva intensitat.

| Meteocat

Mentrestant, Ponent i el sud de Catalunya viuran una jornada ben diferent. Allà el sol serà el gran protagonista, i la calor refermarà amb més força a mesura que avanci el dia. De fet, es preveu un augment de les temperatures respecte a les d'aquest dijous.

Dissabte canviant: la inestabilitat viatja al litoral i al nord-est

Dissabte seguirà el guió de la variabilitat. Al matí, la costa i el prelitoral central es despertaran sota núvols i possibilitat de ruixats, que no duraran gaire però poden incomodar aquells que busquin un pla a l'aire lliure.

Amb el pas de les hores, el focus es desplaçarà cap a l'interior del nord-est. Comarques com l'Alt Empordà, la Selva o el Pla de l’Estany notaran com els núvols creixen i el risc de pluja augmenta a partir del migdia. Aquí, la meteorologia serà molt capritxosa: alguns punts veuran ploure amb ganes durant uns minuts, mentre a pocs quilòmetres el cel gairebé no s'immuta.

Aquestes pluges seran, en la seva majoria, de poca entitat. Així i tot, cal estar atents perquè alguna tempesta pot deixar un xàfec inesperat i fins i tot una mica de calamarsa fina. Els agricultors i aquells que viuen pendents del cel ho saben bé: n'hi ha prou amb un canvi en el vent perquè tot s'animi.

Més sol i calor a l'oest i al sud: contrast marcat

Mentre al nord-est el cel juga amb núvols i clarianes, a Ponent i al sud l'ambient serà ben diferent. L'anticicló no es deixa impressionar i manté el control sobre Lleida, Tarragona i l'interior sud. El sol brilla amb força i les temperatures segueixen pujant. Els termòmetres poden fregar els 33 °C al Segrià i a les comarques veïnes.

La diferència entre el nord-est més humit i l'oest més sec i càlid serà notable. Aquells que viatgin aquest cap de setmana d'una punta a l'altra de Catalunya podran sentir com canvia el clima gairebé d'un municipi a un altre.