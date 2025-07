Èxit inesperat a TV3

per Pol Nadal

La nit de dimarts, TV3 va desvetllar una sorpresa que no estava contemplada a la seva graella: un documental sobre Andrea Fuentes es va convertir en fenomen televisiu. Davant d'aquest èxit inesperat, tothom es fa les mateixes preguntes. Què hi ha darrere d'aquest inesperat triomf televisiu i quin impacte real té en la natació artística espanyola?

Introducció que desperta curiositat

Andrea Fuentes ja comptava amb un recorregut impressionant. Va formar part de la generació daurada juntament amb Gemma Mengual i Ona Carbonell, aconseguint quatre medalles olímpiques i més de trenta entre campionats mundials i europeus. Però no va ser com a esportista on aquesta catalana estava cridada a marcar un nou rumb

El seu veritable paper ha emergit darrere de les càmeres, com a entrenadora i seleccionadora nacional. L'emissió del documental El mètode Fuentes, dins de l'espai Nits sense ficció, es va colar directament entre el més vist de la nit, superant fins i tot els informatius de referència

| TV3

El que va passar: audiències i motiu de l'èxit

Emès el 29 de juliol de 2025 a les 22:05 h, el documental va atreure 218.000 espectadors i va assolir un 14,8 % de share, segons dades oficials de TV3

Va ser el contingut més vist del dia, per sobre de Downton Abbey i altres espais habituals. Per què aquest nivell d'interès? La clau està en el contingut. Una mirada íntima al procés de transformació que Fuentes lidera a l'equip nacional després de l'èxit al Mundial de Singapur 2025. Espanya va aconseguir diverses medalles, tres d'elles d'or, i va emergir la figura d'Iris Tió com a nova estrella elmondelatele.cat

Declaracions oficials i reaccions emotives

A les xarxes socials, 3Cat va presentar el documental com “l'entrenadora de moda” i va anticipar que el seu enfocament trencava motlles en un esport tradicionalment rígid. Fuentes, visiblement emocionada, va declarar després del Mundial: “Ho hem brodat”, referint-se a l'èxit col·lectiu de l'equip

| TV3

Al documental es mostra com ha substituït els mètodes exigents de la seva predecessora, Anna Tarrés, molt criticada per una aposta ferma per la salut mental, la comunicació i la transparència. Aquesta coherència entre discurs i resultats ha calat fort

Transformació de la natació artística espanyola

Fuentes no només entrena, sinó que lidera un canvi cultural. El seu estil, més empàtic i centrat en el benestar de l'esportista, contrasta amb la disciplina tradicional. La seva filosofia ha permès que sorgeixin noves figures com Iris Tió, la irrupció de la qual al Mundial va ser clau per atraure atenció mediàtica internacional

El documental subratlla com aquest enfocament no és flor d'un dia: ha consolidat una setmana d'èxits que canviaran per sempre la percepció de l'esport a Espanya

Un producte que agrada al públic de TV3

TV3 ha trobat un contingut amb vibració emocional i storytelling efectiu. La cadena ha aconseguit revitalitzar la seva oferta de documentals amb propostes locals rellevants. Mentrestant, programes com Downton Abbey es mantenen al voltant dels 200.000 espectadors i un 18,3 % de quota

El mètode Fuentes va irrompre amb frescor i contingut estratègic. A més, la seva disponibilitat immediata a la plataforma 3Cat n'ha reforçat l'abast, facilitant que els espectadors que se'l van perdre el puguin recuperar