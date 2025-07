La Gran Pel·lícula de TV3 de l’1 d’agost: comèdia per riure en família

per Pol Nadal

Acaba la setmana i és moment per a l'entreteniment. Els espectadors fidels de TV3 saben que la Televisió de Catalunya estructura la graella de manera que els divendres toca cinema. Hivern, estiu, tant li fa l'època de l'any. Tots els divendres, els espectadors amants de les pel·lícules podran gaudir d'un film doblat al català.

L'horari de màxima audiència sol variar poc. Excepte excepcions, Televisió de Catalunya és líder en audiència en gairebé totes les franges del dia. Fa pocs dies, des d'aquest mitjà, vam explicar que el concurs 'Atrapa'm si pots' havia aconseguit batre tots els rècords i s'havia imposat a Pasapalabra en la seva franja. En aquest sentit, el periodista Llucià Ferrer ha aconseguit convèncer el públic i s'ha fet amb la seva confiança.

Els dilluns van variant depenent de l'època de l'any, però el programa estrella és 'El Foraster', de Quim Masferrer. La programació dels dimarts roman força immòbil, amb el documental 'Sense Ficció'. Els dimecres és el torn de 'Joc de Cartes' de Marc Ribas. Els dijous estan reservats per a l'humor de 'Polònia'. I, finalment, com dèiem, els divendres estan reservats per a la Gran Pel·lícula.

| Canva

Els dissabtes, els espectadors de TV3 podien veure fins ara el 'Col·lapse', de Ricard Ustrell. A partir d'ara, el nou presentador de les nits de TV3 serà Jordi González, que torna a casa després de diversos anys a Telecinco. La setmana es tanca amb el '30 Minuts' dels diumenges.

Pel·lícula del divendres 1 d'agost de 2025

La pel·lícula El Favor, que s'emetrà a TV3 la nit de l'1 d'agost de 2025, és una comèdia espanyola dirigida per Juana Macías. Es va estrenar als cinemes el novembre de 2023. Està produïda per Zeta Cinema, Atresmedia Cine i Pumuky Films AIE, amb la col·laboració de Movistar+ i Televisió de Catalunya. Narra una història que combina humor, secrets familiars i un retrat àcid de les relacions entre germans en una família de classe alta catalana.

La trama gira entorn dels Gallardo, una família adinerada que passa cada estiu a la seva masia. Sempre estan atesos per Amparito, l'estimada Tata que ha criat els tres germans. Aquests són Teresa, Benja i Aura. Quan Amparito mor, els germans tornen al poble per acomiadar-se d'ella i es troben amb Tomás, el fill de la difunta, un jove fins aleshores desconegut per a ells.

| ACN

La situació es complica quan descobreixen que Amparito ha demanat ser enterrada al panteó familiar, una cosa que els Gallardo rebutgen de seguida. Però aquesta negativa serà només l'inici del caos, ja que la Tata ha deixat una carta per a cadascun. No és un comiat, sinó com una venjança pòstuma carregada de retrets, veritats ocultes i rancúnies antigues.

Durant aquell cap de setmana a la masia, els secrets comencen a sortir a la llum i les tensions familiars esclaten, barrejant moments de comèdia amb emocions més profundes. El guió, signat per Cristóbal Garrido i Adolfo Valor, es desenvolupa gairebé completament dins la casa familiar. Això potencia el conflicte entre els personatges i permet una evolució dramàtica eficaç, sense perdre el ritme ni el to humorístic.

El repartiment l'encapçalen Inma Cuesta en el paper de Teresa Gallardo, Diego Martín com a Benja, Sara Sálamo com a Aura i Alfonso Bassave com a Tomás. Tots ells representen un gran elenc que es complementa amb grans secundaris com Pere Ponce, Gonzalo de Castro, Isabel Ordaz, Luisa Gavasa i Betsy Túrnez.

TV3 emetrà aquesta comèdia l'1 d'agost de 2025 a les 22.05 h, en la seva franja habitual de cinema dels divendres. La cadena ha destacat el film com una història de secrets i revelacions que capgira una família catalana aparentment perfecta.

El Favor ofereix una combinació efectiva de sàtira familiar, humor intel·ligent i un toc emocional que connecta amb l'espectador. És una opció ideal per a qui busqui una pel·lícula amb diàlegs esmolats, ritme lleuger i una mirada crítica al concepte de família tradicional.