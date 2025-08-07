El Meteocat confirma temperaturas muy elevadas... y algunas lluvias

En las próximas jornadas, Catalunya se enfrenta a un escenario meteorológico que pocos podrán ignorar. El ambiente, hasta ahora dominado por una estabilidad marcada y una cierta tranquilidad térmica, está a punto de transformarse de manera significativa. Mientras el azul del cielo seguirá siendo protagonista en muchas comarcas, algunos signos comienzan a anunciar un cambio sustancial en el termómetro y en la dinámica atmosférica.

Un anticiclón potente y la llegada de aire cálido

Durante los próximos días, el protagonismo será para un potente anticiclón que se instalará sobre la Península Ibérica, favoreciendo una atmósfera estable en la mayor parte del territorio catalán. Esta situación, sin embargo, vendrá acompañada de la llegada de una masa de aire cálido de origen africano que, a partir del jueves y sobre todo durante el fin de semana, impulsará los termómetros a valores inusualmente altos para esta época del año.

El Servei Meteorològic de Catalunya ya lo avanza con claridad: se consolida la segunda ola de calor del verano y los modelos apuntan a un repunte térmico especialmente marcado en el sur y el interior del territorio. Municipios del Ponent y comarcas como Lleida podrían alcanzar o incluso superar los 40 °C en las horas centrales del día, una situación que, según los meteorólogos, podría situar a algunas estaciones en el percentil 98 de las temperaturas máximas registradas en los últimos diez años.

| Canva

Es decir, serán valores superiores al 98% de los máximos diarios de junio a agosto de la última década, lo que da una idea clara de la excepcionalidad de este episodio.

La costa tampoco quedará al margen de este ascenso térmico. En el litoral, se esperan máximas entre los 33 °C y 35 °C, mientras que las noches se prevén especialmente cálidas, con noches tropicales que impedirán que el mercurio baje de los 20 °C en gran parte del litoral y el prelitoral. Esta persistencia de temperaturas elevadas incluso de madrugada supone un riesgo añadido, sobre todo para colectivos vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evolución de las temperaturas y efectos regionales

El calor extremo será el gran titular de estos días. Los avisos oficiales ya han sido activados en diversas zonas, especialmente en las provincias de Tarragona y Lleida, donde el impacto de la masa de aire africano se sentirá con más intensidad. El Meteocat confirma que los valores podrán estar entre 5 y 10 grados por encima de la media habitual para estas fechas, un salto térmico que se hará notar tanto de día como de noche.

El ascenso será progresivo desde el jueves y alcanzará su punto álgido entre el sábado y el domingo. No obstante, en el Pirineo y Prepirineo, aunque el calor también se hará notar, la situación estará matizada por la presencia de nubosidad de evolución diurna y la posibilidad de algunas precipitaciones dispersas.

Lluvias débiles: el contrapunto en el norte

Pese a la dominante de tiempo estable y seco, los mapas muestran un pequeño margen para la precipitación en sectores concretos. El viernes, los meteorólogos prevén la aparición de chubascos aislados en el Pirineo, especialmente en el extremo norte, con carácter débil y poco abundante, aunque no se descarta algún episodio localmente moderado.

Esta tendencia se mantendrá durante el sábado, cuando los chubascos podrían extenderse de manera puntual al Prepirineo, al cuadrante nordeste y, de forma más ocasional, al macizo del Port. De nuevo, se espera que sean precipitaciones mínimas, sin capacidad para revertir la sequía acumulada en la región.

En el resto del territorio, el sol dominará la jornada, con la única presencia de algunas nubes altas que aportarán variaciones visuales al cielo pero sin consecuencias en el tiempo. La presencia de viento de componente sur y este ayudará a mantener la sensación térmica elevada, sobre todo en las comarcas prelitorales y de Ponent, donde algunas rachas podrían alcanzar cierta intensidad, especialmente por la tarde.