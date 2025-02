El Meteocat confirma que la pluja arriba a dues comarques dissabte

per Iker Silvosa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un butlletí en el qual s'anunciava la possibilitat d'intenses precipitacions per al cap de setmana. Les previsions indiquen que el front entrarà de manera moderada, però podria deixar acumulacions significatives durant la primera meitat del dissabte. Ja sabíem que avui divendres, els cels poden plorar aigua en diverses parts del territori català, però en algunes zones l'alerta s'allargarà fins demà.

Malgrat que l'avís oficial situa el grau de risc en 1 sobre 6, les autoritats han volgut cridar l'atenció de la ciutadania. El Meteocat especifica que la intensitat de la pluja podria superar els 20 mm en tan sols 30 minuts. Aquest fenomen, a més, podria venir acompanyat de ruixats en forma de tempesta i alguna precipitació granulada en punts concrets.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

L'alerta s'activarà a partir de les 7 del matí del dissabte i, de mantenir-se els pronòstics, es prolongarà fins al voltant de la 1 del migdia. Amb aquesta finestra temporal, s'insta els viatgers i a aquells que tinguin activitats a l'aire lliure a consultar de manera regular els butlletins actualitzats. L'objectiu és evitar que la pluja intensa sorprengui els conductors a la carretera o els excursionistes en plena natura.

Les dues comarques afectades per aquest avís, Alt i Baix Empordà, es troben a la franja costanera i podrien experimentar episodis de pluja localment intensos. De manera habitual, els ruixats d'estiu solen concentrar-se en tardes tempestuoses, però en aquesta ocasió la matinada i les primeres hores matinals del dissabte seran protagonistes. Això podria alterar els plans de qui tenia previst gaudir de la platja o d'activitats d'oci en zones costaneres.

Atenció a les actualitzacions

Segons el mapa que el Meteocat ha difós, la franja litoral implicada es tenyeix d'un color groc que denota un nivell de perill moderat. En aquest cas, no s'esperen precipitacions tan extremes com per provocar inundacions generalitzades, però es recomana prudència en passos subterranis, rieres i llocs propensos a acumular aigua. La intensitat podria assolir pics puntuals que dificultarien la conducció.

L'avís, per ara, es refereix a precipitacions concentrades al voltant de la franja horària compresa entre les 7 i les 13 h. No obstant això, els meteoròlegs no descarten que alguns ruixats aïllats puguin allargar-se lleugerament més. L'evolució real dependrà de la trajectòria del front i de les condicions de vent, que podrien desplaçar la pertorbació amb major o menor rapidesa.

A l'interior del territori, es preveu que la situació sigui més tranquil·la, encara que existeix la possibilitat que alguns núvols d'evolució es formin en punts muntanyosos. Per això, el Meteocat recomana als aficionats al senderisme que es mantinguin atents als seus avisos i planifiquin sortides amb la deguda previsió. Un ruixat de caràcter local pot sorprendre en cotes més altes, dificultant la visibilitat i els desplaçaments.

Per part de l'administració, es recorda la necessitat d'extremar les precaucions en zones urbanes amb boques de clavegueram que solen col·lapsar davant forts aiguats. Així mateix, els ajuntaments de la zona han reforçat la vigilància en carreteres secundàries i camins rurals que podrien inundar-se. Algunes localitats, de fet, han activat protocols bàsics d'emergència per estar preparades.