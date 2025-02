El Meteocat alerta: Dues comarques afectades per vent intens demà divendres

La previsió meteorològica per a aquest cap de setmana es presenta agitada en algunes zones dels Pirineus catalans. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill (SMP) per a la jornada de divendres, amb una vigència compresa entre les 13:00 i les 19:00 hores. El fenomen que centra l'atenció és el vent, les ratxes màximes del qual podrien superar els 25 metres per segon, una xifra capaç d'ocasionar molèsties considerables i, en alguns casos, riscos per a la circulació.

Encara que el nivell de perillositat s'ha establert en 1 sobre 6, el Meteocat insisteix en la importància d'extremar la precaució, sobretot en altituds elevades. És precisament en cims i ports de muntanya on el vent pot mostrar la seva cara més intensa. A més, l'agència meteorològica adverteix que la combinació de vent i possibles nevades incrementa la probabilitat que es produeixi el fenomen conegut com a torb, que implica ventades amb desplaçament de neu, reduint de manera notable la visibilitat.

| Andrew1Norton, Getty Images

Les dues comarques que entren en la zona d'avís són Vall d’Aran i Pallars Sobirà, ambdues localitzades a l'àrea pirinenca. Des de fa dies, aquestes regions han registrat temperatures baixes i episodis intermitents de precipitacions en forma de neu, per la qual cosa no es descarta que l'acció del vent pugui agreujar la situació en les cotes altes. El Meteocat recomana als conductors que es vegin obligats a desplaçar-se en aquestes províncies que consultin l'estat de les carreteres i portin cadenes o pneumàtics d'hivern, ja que el ferm pot tornar-se relliscós quan la ventada arrossega neu.

Durant el període d'avís, es preveu que el vent assoleixi el seu punt àlgid en les primeres hores de la tarda de divendres. És llavors quan les ratxes podrien superar el llindar representatiu de 25 m/s (equivalents a 90 km/h aproximadament). Encara que l'índex de perillositat sigui relativament baix, qualsevol ràfega d'aquesta magnitud pot generar caigudes de branques, danys en infraestructures lleugeres o interferències en el tendit elèctric i de telefonia.

Un dia més en aquest imprevisible hivern

En la pràctica, el Meteocat defineix aquest avís com a “local”, la qual cosa implica que la distribució geogràfica del fenomen és limitada a unes zones concretes. No obstant això, les autoritats demanen no baixar la guàrdia, ja que en àrees muntanyoses, la velocitat del vent sol incrementar-se per l'efecte del relleu. De la mateixa manera, l'agència ressalta que la baixada puntual de la cota de neu afavoriria la formació de gel, cosa que unida al vent afegeix un risc addicional per a excursionistes i esquiadors.

Les forces de seguretat i els serveis d'emergència, per la seva banda, mantenen un dispositiu de vigilància per respondre ràpidament davant possibles contingències derivades del vent. S'aconsella a la població que retiri objectes susceptibles de ser arrossegats per les ratxes i, si cal, asseguri elements en balcons o terrats. Aquest tipus d'incidències és habitual quan es produeixen vents sostinguts de gran intensitat, que poden desplaçar mobiliari urbà o tendals sense un ancoratge robust.

Durant les últimes setmanes, la meteorologia hivernal ha mantingut un patró inestable en algunes àrees de Catalunya, amb la successió de fronts freds i temperatures fluctuants. Les nevades ocasionals han beneficiat les estacions d'esquí, però també han suposat un repte per a la circulació i el manteniment de carreteres en zones d'alta muntanya. Amb l'arribada d'aquest nou avís per vent, s'afegeix un component més a la precaució necessària per a aquells que habiten o transiten en cotes elevades.