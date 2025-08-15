El Meteocat confirma pluja i baixada de temperatures: Quin dia serà

Després de setmanes d'una calor sufocant que ha posat a prova la resistència de la ciutadania, un esperat canvi meteorològic s'aproxima. Un respir en forma de pluges i un descens tèrmic ha estat confirmat per l'autoritat meteorològica.
Això marca la fi d'un episodi de temperatures extremes. La notícia suposa un alleujament per a una població esgotada pel rigor estival, que ha vist com els termòmetres assolien xifres rècord de manera sostinguda.
L'anunci arriba en un moment crític, amb alt risc d'incendi. La persistència d'una massa d'aire africà ha mantingut el mercuri en valors molt per sobre de l'habitual per a aquesta època de l'any.
Ara, la previsió d'un gir en les condicions atmosfèriques porta una barreja d'alleujament i expectació. Aquest canvi és la notícia més esperada per milers de persones que desitgen la fi de les nits tropicals i els dies de calor incessant.
Diumenge serà l'últim dia de calor intensa
El Servei Meteorològic de Catalunya, conegut popularment com a Meteocat, ha estat l'encarregat de posar data a la fi d'aquesta llarga onada de calor. A través d'un comunicat emès als seus canals oficials aquest divendres 15 d'agost, l'entitat ha detallat l'evolució prevista per als pròxims dies.
Segons la previsió a mitjà termini, diumenge es consolidarà com el punt àlgid d'aquest intens episodi de calor. S'espera que durant aquesta jornada els termòmetres tornin a escalar fins a valors extrems a gran part del territori català.
Aquesta jornada dominical representarà l'últim esforç de l'estiu més rigorós abans de donar pas a una inestabilitat molt necessària. Els experts de Meteocat adverteixen que la calor continuarà sent la protagonista principal durant el cap de setmana.
Per això, les autoritats mantenen actives les alertes i recomanen a la població extremar les precaucions. L'exposició al sol a les hores centrals del dia i la hidratació constant continuen sent les principals consignes.
L'esperat canvi arriba amb l'inici de la setmana
La transició cap a un temps més fresc i humit no es farà esperar gaire. La predicció indica que a partir de l'inici de la pròxima setmana la intensa massa d'aire càlid començarà a afluixar el seu domini. Serà dilluns quan es començaran a notar els primers símptomes d'aquest canvi, amb una baixada progressiva de les temperatures. Aquest descens tèrmic vindrà acompanyat d'un augment de la nuvolositat a diverses comarques del territori.
A més de l'alleujament tèrmic, la previsió del Meteocat contempla la possibilitat d'alguns ruixats i tempestes a partir de dilluns. Encara que la seva distribució podria ser irregular, aquestes precipitacions són vitals. De fet, l'onada de calor ha obligat a activar el nivell màxim del Pla Alfa en 126 municipis i a restringir l'accés a onze parcs naturals. Les pluges, per tant, serien un bàlsam per als boscos.
Un estiu de rècords i fenòmens extrems
Aquest imminent canvi de temps posa el colofó a un estiu que serà recordat per les seves condicions meteorològiques extremes a Catalunya. Des del juny, s'han encadenat diverses onades de calor que han deixat registres històrics en nombrosos observatoris.
Nits tòrrides, amb mínimes que no baixaven dels 25 graus, s'han convertit en una constant al litoral i les grans ciutats. Aquest fenomen ha agreujat la sensació de xafogor i ha tingut conseqüències directes sobre la salut pública.