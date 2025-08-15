El discurs viral de Sílvia Orriols sobre seguretat a Ripoll

El discurs de Sílvia Orriols al darrer ple ha sacsejat les xarxes. El vídeo, penjat al seu compte d’X, s’ha fet viral en poques hores. Parla de xifres, de resultats i d’un compromís ferm amb la seguretat. Per molts, és la prova que hi ha una altra manera de fer política.
Orriols va començar destacant la feina feta en l’àmbit del Pedró. Les inspeccions han augmentat un 195% respecte a l’any anterior. S’han detectat un 15% d’intents de frau i tots han estat desestimats. Un missatge clar: qui intenta enganyar, ho té cada vegada més difícil.
Tallant el problema d’arrel
L’alcaldessa també va parlar de l’ocupació il·legal d’immobles. Un problema que afecta molts veïns i crea una sensació d’impunitat. Les intervencions han augmentat un 139% aquest any a Ripoll. La policia local ha estat pionera en aplicar talls de subministraments.
Aquesta mesura ha donat fruits ràpids. Dels 31 intents d’ocupació, la meitat han estat desallotjats en 24 hores. Els altres, en bona part, han marxat després de quedar-se sense llum ni aigua. És una actuació contundent, efectiva i pensada per defensar els propietaris.
Amb la llei a la mà
Orriols va defensar la legalitat d’aquestes mesures. Va afirmar que el seu govern no permetrà que la delinqüència s’imposi a Ripoll. “El nostre compromís és amb els veïns honrats”, va dir amb contundència. Va deixar clar que qui ocupa, no té dret a fer-ho impunement.
També va destacar que no es tracta només de seguretat. És una qüestió de dignitat, de respecte i de convivència. Els veïns han de poder viure tranquils, sense por i amb confiança. I això passa per aplicar la llei amb determinació i coratge.
Suport als menors
El discurs també va fer referència a la protecció dels infants. La gent escolar ha fet 35 intervencions en casos d’absentisme o assetjament. Aquests casos tenen conseqüències emocionals i físiques greus per als menors. Per això, el consistori hi ha posat una atenció especial i rigorosa.
Segons Orriols, s’han aconseguit reduir aquests fenòmens en el darrer any. L’escola, la família i la comunitat han de treballar plegats. Per protegir els nens i garantir-los un entorn segur i saludable. Una societat forta comença per cuidar els més petits.
Més presència policial
La seguretat ciutadana ha estat una altra de les prioritats. El patrullatge a peu ha crescut un 121% en els últims mesos. També s’han incrementat les patrulles de paisà per detectar problemes al moment. L’objectiu és que els veïns sentin que la policia és present i vigilant.
Aquest augment de presència policial ha donat tranquil·litat als barris. Molts ripollesos se senten més protegits des que s’han fet aquests canvis. Les dades avalen l’estratègia del govern municipal. I Orriols insisteix que no abaixaran la guàrdia.
Una gestió que incomoda
El discurs de Sílvia Orriols ha estat ignorat pels grans mitjans. Però la realitat és que milers de persones ja l’han escoltat. Veuen en ella una veu valenta, que diu el que altres callen. I que governa posant els interessos del poble pel davant de tot.
A Ripoll, molts veïns aplaudeixen aquestes polítiques fermes. No volen més bonisme, ni excuses, ni resignació davant la delinqüència. Volen ordre, seguretat i respecte per la legalitat. I Orriols, amb xifres i resultats, ha demostrat que és possible.