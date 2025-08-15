Avís urgent del Meteocat per la calor nocturna: Les comarques més afectades

L'estiu es resisteix a cedir el seu regnat a Catalunya amb una nova alerta. L'atmosfera sobre la regió ha adoptat una configuració persistent. Un patró que afavoreix el manteniment de temperatures elevades. Aquesta calor, lluny de dissipar-se amb la posta de sol, ha trobat un nou aliat. La situació actual exigeix una atenció especial durant les hores de la nit.
Una onada de calor que no descansa
El Servei Meteorològic de Catalunya, conegut com a Meteocat, ha activat una important advertència. Es tracta d'un avís de situació meteorològica de perill, específicament per calor nocturna intensa. L'avís estarà actiu des de les 2 de la matinada de dissabte fins a les 8 del matí de diumenge.
Aquest fenomen es produeix quan les temperatures mínimes no baixen de manera significativa. Això provoca un estrès tèrmic acumulat que pot tenir efectes negatius en la salut.
Els mapes del Meteocat mostren una clara progressió de l'amenaça. Les zones en alerta abasten una part considerable del territori català. És important destacar que el grau de perill màxim s'ha establert en 3 de 6. Això indica una situació de risc moderat, però que mereix una seriosa consideració.
Anàlisi de les zones de més risc
La previsió detalla les comarques que experimentaran amb més intensitat aquest episodi de calor. Les zones més afectades inclouen àrees de la costa i el prelitoral. Específicament, el Baix Empordà i el Tarragonès figuren a la zona d'alerta més elevada.
També s'hi inclouen altres comarques com el Maresme i el Garraf, on l'aire no es refrescarà prou. Aquest patró de temperatures elevades es deu a la persistència d'una massa d'aire càlid.
Aquesta massa d'aire impedeix que la calor acumulada durant el dia es dissipi eficientment. Les nits tropicals, en què el termòmetre no baixa dels 20 graus, es convertiran en nits tòrrides. Aquestes es defineixen com nits en què les temperatures mínimes no baixen per sota dels 25 graus centígrads. La combinació d'humitat i altes temperatures nocturnes agreuja la sensació de xafogor.
Estrategies per afrontar la calor de la matinada
Davant d'aquest escenari, és fonamental adoptar mesures preventives per protegir la salut. La principal recomanació és mantenir-se ben hidratat, fins i tot durant les hores de descans. És aconsellable evitar els àpats copiosos abans de dormir per no sobrecarregar l'organisme. A més, cal buscar la ventilació natural a les llars durant les hores més fresques.
Això s'aconsegueix obrint les finestres i permetent la circulació d'aire fresc. També és una bona idea utilitzar roba de llit de teixits lleugers i naturals, com el cotó o el lli. Les persones grans i els infants són particularment vulnerables als efectes de la calor. Per aquesta raó, se'ls ha de prestar una atenció especial i assegurar-se del seu benestar.
El Meteocat recomana seguir de prop les actualitzacions dels avisos meteorològics. Mantenir-se informat és la millor manera de minimitzar els riscos associats a aquest fenomen.