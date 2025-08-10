El Meteocat confirma pluges en algunes zones i novetats amb les altes temperatures

La setmana comença a Catalunya amb una fotografia molt reconeixible: matins tranquils, cels amables i aquella sensació de ple estiu que convida a aprofitar les hores a l'aire lliure. Tanmateix, els mapes de circulació en alçada ja insinuen un gir a mitja setmana. Una línia subtil però decisiva es desplaça per sobre de la Península i, amb ella, canvien les peces del tauler atmosfèric. L'ambient no s'espatlla de cop, però el patró deixa de ser estàtic.
A partir d'aquí, el Meteocat avança un viratge que es farà notar tant al termòmetre com al cel de muntanya. L'organisme català situa el punt d'inflexió en dimarts, quan la circulació general es reorienta i el “mercuri” inicia un descens progressiu.
A més, guanyen protagonisme les pluges de tarda al Pirineu, típiques de convecció d'estiu però afavorides per aire una mica més fresc i dinàmic en alçada. Dimecres es consolida aquesta tendència, amb més clarianes al litoral i al prelitoral i un ambient menys xafogós.
Què canvia a partir de dimarts: la circulació es mou
El mapa de predicció a mitjà termini mostra una franja en alçada —el passadís per on viatgen les pertorbacions— descendint lleugerament de latitud. Aquest detall és clau: un flux més atlàntic substitueix la massa càlida i estable dels dies previs.
En superfície, el resultat serà un augment de nuvolositat d'evolució a l'interior i Pirineu, juntament amb un descens tèrmic progressiu. No parlem d'un episodi d'inestabilitat generalitzada, sinó d'un ajust de l'atmosfera que trenca la monotonia anticiclònica.
Dilluns manté el guió conegut: predomini del sol, núvols decoratius al nord i calor accentuada a l'interior, amb temperatures màximes encara altes per l'època. Dimarts arriba el “relleu”: més núvols a comarques prepirinenques i pirinenques, i ambient una mica més contingut a primera hora. Dimecres la situació s'equilibra amb més clarianes a la costa i el sud, mentre el nord conserva intervals nuvolosos i la sensació de calor afluixa.
On plourà
Segons el gràfic difós, el focus de precipitació es concentra al Pirineu i, de manera més dispersa, al Prepirineu durant les tardes de dimarts i dimecres. Es tracta de pluges típiques de muntanya: ruixats de curta durada, localment acompanyats de tempesta i ratxes puntuals de vent a la proximitat de les cortines de precipitació.
Comarques com la Val d’Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès o el Berguedà són les més exposades, sense descartar-les de manera més aïllada cap a sectors elevats de la Garrotxa.
La costa i el prelitoral mantindran, en general, un temps més estable, amb domini de les clarianes. Així i tot, a l'interior oriental podrà créixer nuvolositat d'evolució sense més conseqüències. No s'esperen acumulacions importants en conjunt, tot i que de manera molt local un ruixat més enèrgic podria deixar registres apreciables en poca estona. La visibilitat podrà empitjorar transitòriament en colls i cims durant la tarda.
Temperatures: adeu al pic de calor, arriba un alleujament
La novetat tèrmica serà palpable. Amb el canvi de circulació general entra aire una mica més fresc en capes mitjanes i això, sumat a la pèrdua de compressió subsidiant, farà que el termòmetre baixi diversos graus respecte a l'inici de setmana.
El descens serà més acusat a l'interior i en zones elevades, on l'amplitud tèrmica diürna creixerà: dies encara càlids al sol, però nits i primeres hores més suportables. Al litoral, l'alleujament serà més contingut, tot i que la xafogor perdrà intensitat a partir de dimecres gràcies a una brisa més eficient i a la lleugera retirada del topall càlid en alçada.
Aquest ajust no implica un canvi de temps de tardor ni una irrupció freda; és un refredament moderat propi d'agost, quan l'atmosfera es torna més mòbil. La sensació tèrmica, en qualsevol cas, serà menys extrema que en jornades precedents, cosa que agrairan tant entorns urbans com activitats a l'aire lliure.