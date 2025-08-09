Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Il·lustració d'un núvol de pluja sobre un mapa en un fons de pluja intensa.
Un mapa de Catalunya amb un núvol de pluja i xàfecs de fons, en un muntatge | XCatalunya, Canva Creative Studio
Actualitat

El dia que començaran a baixar les temperatures... però continuaran les pluges

Malgrat la calor extrema, algunes parts de Catalunya es veuran afectades per pluges

Joan Grimal
per Joan Grimal

La previsió meteorològica per als pròxims dies a Catalunya ve marcada per un canvi progressiu en les temperatures i un patró que combina sol i precipitacions. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la calor intensa que ha acompanyat gran part de la setmana començarà a moderar-se.

Diumenge: calor al litoral, tempestes al nord

Aquest diumenge, l’ambient serà majoritàriament assolellat al litoral i prelitoral, amb temperatures que continuaran sent elevades, especialment a comarques costaneres com el Barcelonès, el Maresme o el Tarragonès. Tanmateix, el mapa de Meteocat reflecteix un escenari diferent al nord: a la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i zones de la Cerdanya s’esperen ruixats i tempestes a partir del migdia.

El contrast serà notable: mentre a la costa es podrà gaudir d’un dia de platja, al Pirineu els núvols aniran guanyant terreny amb l’avanç de la jornada. A Ponent, algunes zones es despertaran amb bancs de boira matinal que es dissiparan ràpidament per donar pas a un sol intens.

Mapa de Catalunya amb zones en alerta meteorològica i una icona de sirena d’emergència sobre un fons desenfocat d’una persona caminant per un sender
Estigueu atents, perquè el temps canviarà properament a Catalunya | XCatalunya, @meteocat, Vectorfair D

Dilluns: lleugera baixada de temperatures, però inestabilitat a muntanya

El dilluns marcarà l’inici d’una tendència a la baixa en les temperatures, tot i que de manera moderada.  Els termòmetres continuaran per sobre dels 30 °C a moltes comarques del litoral i prelitoral, però la calor perdrà una mica d’intensitat respecte al cap de setmana.

Al Pirineu i Prepirineu, les tempestes de tarda continuaran sent una constant, afectant principalment l’Alt Urgell, Ripollès i Berguedà. A la resta del territori, el sol dominarà la major part del dia, amb intervals de núvols alts i alguna nuvolositat d’evolució a zones interiors.

Els Bombers actuen durant les fortes pluges.
Es confirmen pluges per a aquest cap de setmana a Catalunya | @bomberscat, Canva

Dimarts: descens més notable i persistència de ruixats

Serà a partir de dimarts quan el descens de les temperatures es faci més evident. Les màximes cauran entre 2 i 4 graus en comparació amb dilluns, oferint un respir després de diversos dies de calor intensa.

Tot i la baixada, l’ambient continuarà sent estiuenc, però més agradable. El litoral nord i central mantindrà cels serens o amb pocs núvols, mentre que a l’interior i la muntanya es repetirà el patró de sol matinal i tempestes a la tarda.

El Pirineu oriental i el sector central seran les zones més afectades, amb possibles precipitacions localment intenses i acompanyades d’aparell elèctric.  A comarques com la Garrotxa o l’Alt Empordà també s’hi podrien registrar ruixats puntuals.

Tendència general: sol i tempestes convivint

Mentre el litoral i prelitoral gaudiran de jornades assolellades i caloroses, les àrees de muntanya continuaran rebent aigua de manera recurrent a la segona meitat del dia.  Aquest contrast meteorològic és habitual a l’estiu, quan la calor diürna afavoreix la formació de núvols d’evolució i tempestes convectives.

Pel que fa a les temperatures, la tendència a la baixa continuarà al llarg de la setmana, tot i que sense arribar encara a valors frescos. L’alleujament tèrmic serà més perceptible a l’interior i la muntanya, mentre que a la costa la sensació de calor es mantindrà, especialment a les hores centrals del dia.

Recomanacions i precaucions

Meteocat recorda la importància de seguir les alertes meteorològiques en cas de tempestes, ja que poden anar acompanyades de descàrregues elèctriques i ratxes de vent fort. A zones de muntanya, es recomana planificar les activitats a l’aire lliure al matí i evitar rutes exposades durant la tarda, quan la probabilitat de precipitacions és més gran.

Al litoral, la combinació de calor i humitat continuarà afavorint la sensació de xafogor, per la qual cosa s’aconsella hidratar-se amb freqüència i protegir-se del sol a les hores de màxima radiació. La baixada de temperatures portarà un cert alleujament, però l’estiu continua, i amb ell, l’alternança de sol i tempestes.

➡️ Actualitat