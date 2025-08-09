El dia que començaran a baixar les temperatures... però continuaran les pluges

La previsió meteorològica per als pròxims dies a Catalunya ve marcada per un canvi progressiu en les temperatures i un patró que combina sol i precipitacions. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la calor intensa que ha acompanyat gran part de la setmana començarà a moderar-se.
Diumenge: calor al litoral, tempestes al nord
Aquest diumenge, l’ambient serà majoritàriament assolellat al litoral i prelitoral, amb temperatures que continuaran sent elevades, especialment a comarques costaneres com el Barcelonès, el Maresme o el Tarragonès. Tanmateix, el mapa de Meteocat reflecteix un escenari diferent al nord: a la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i zones de la Cerdanya s’esperen ruixats i tempestes a partir del migdia.
El contrast serà notable: mentre a la costa es podrà gaudir d’un dia de platja, al Pirineu els núvols aniran guanyant terreny amb l’avanç de la jornada. A Ponent, algunes zones es despertaran amb bancs de boira matinal que es dissiparan ràpidament per donar pas a un sol intens.
Dilluns: lleugera baixada de temperatures, però inestabilitat a muntanya
El dilluns marcarà l’inici d’una tendència a la baixa en les temperatures, tot i que de manera moderada. Els termòmetres continuaran per sobre dels 30 °C a moltes comarques del litoral i prelitoral, però la calor perdrà una mica d’intensitat respecte al cap de setmana.
Al Pirineu i Prepirineu, les tempestes de tarda continuaran sent una constant, afectant principalment l’Alt Urgell, Ripollès i Berguedà. A la resta del territori, el sol dominarà la major part del dia, amb intervals de núvols alts i alguna nuvolositat d’evolució a zones interiors.
Dimarts: descens més notable i persistència de ruixats
Serà a partir de dimarts quan el descens de les temperatures es faci més evident. Les màximes cauran entre 2 i 4 graus en comparació amb dilluns, oferint un respir després de diversos dies de calor intensa.
Tot i la baixada, l’ambient continuarà sent estiuenc, però més agradable. El litoral nord i central mantindrà cels serens o amb pocs núvols, mentre que a l’interior i la muntanya es repetirà el patró de sol matinal i tempestes a la tarda.
El Pirineu oriental i el sector central seran les zones més afectades, amb possibles precipitacions localment intenses i acompanyades d’aparell elèctric. A comarques com la Garrotxa o l’Alt Empordà també s’hi podrien registrar ruixats puntuals.
Tendència general: sol i tempestes convivint
Mentre el litoral i prelitoral gaudiran de jornades assolellades i caloroses, les àrees de muntanya continuaran rebent aigua de manera recurrent a la segona meitat del dia. Aquest contrast meteorològic és habitual a l’estiu, quan la calor diürna afavoreix la formació de núvols d’evolució i tempestes convectives.
Pel que fa a les temperatures, la tendència a la baixa continuarà al llarg de la setmana, tot i que sense arribar encara a valors frescos. L’alleujament tèrmic serà més perceptible a l’interior i la muntanya, mentre que a la costa la sensació de calor es mantindrà, especialment a les hores centrals del dia.
Recomanacions i precaucions
Meteocat recorda la importància de seguir les alertes meteorològiques en cas de tempestes, ja que poden anar acompanyades de descàrregues elèctriques i ratxes de vent fort. A zones de muntanya, es recomana planificar les activitats a l’aire lliure al matí i evitar rutes exposades durant la tarda, quan la probabilitat de precipitacions és més gran.
Al litoral, la combinació de calor i humitat continuarà afavorint la sensació de xafogor, per la qual cosa s’aconsella hidratar-se amb freqüència i protegir-se del sol a les hores de màxima radiació. La baixada de temperatures portarà un cert alleujament, però l’estiu continua, i amb ell, l’alternança de sol i tempestes.