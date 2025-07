El Meteocat confirma pluges per dilluns: On afectaran

per Iker Silvosa

La meteorologia a Catalunya mai deixa de sorprendre. El sol sembla haver-se instal·lat amb comoditat a gran part del territori, però l'atmosfera sempre reserva algun gir inesperat. Amb l'estiu avançant i la calor com a protagonista, l'atenció se centra ara en el comportament dels núvols a l'inici de la nova setmana, quan el temps promet petits canvis, sobretot al nord-est i zones centrals.

Les últimes prediccions del Meteocat assenyalen que dilluns serà un dia marcat per la inestabilitat atmosfèrica en punts molt concrets de Catalunya. Tot i que el sol dominarà a la major part del territori, l'interior del quadrant nord-est, especialment a les comarques de la Garrotxa, Osona i el Ripollès, serà l'escenari més propici per a la formació de ruixats. Aquests ruixats es produiran principalment durant les hores centrals i la tarda, coincidint amb el màxim desenvolupament dels núvols d'evolució.

La probabilitat de pluja no es limita exclusivament a aquesta zona: alguns punts del prelitoral central i de la Catalunya central també podrien registrar precipitacions, tot i que de caràcter feble i de curta durada. Segons els models meteorològics, aquestes pluges tindran una intensitat generalment feble, encara que no es descarta que localment puguin ser moderades en alguns moments concrets, sobretot en àrees muntanyoses o amb més acumulació d'humitat.

| Meteocat

Característiques de la pluja: febles i poc abundants

Un aspecte clau d'aquest episodi és la quantitat de precipitació prevista. Els ruixats que s'esperen dilluns a l'interior del quadrant nord-est, així com en punts dispersos del prelitoral i de la Catalunya central, no deixaran grans acumulats. En la majoria de casos, les pluges seran molt poc abundants, tot i que no es pot descartar que en àrees reduïdes i de manera puntual es registrin acumulats una mica més apreciables.

Aquest patró és típic de la meteorologia d'estiu a Catalunya, on les pluges convectives —associades al creixement de núvols durant les hores de més calor— solen ser molt localitzades i, de vegades, de distribució capritxosa. Així, és possible que municipis propers experimentin situacions meteorològiques radicalment diferents en tot just uns quilòmetres de distància.

La resta del país: ambient assolellat i temperatures més fresques

Mentre l'interior del quadrant nord-est i àrees del prelitoral puguin viure alguna sorpresa en forma de pluja, a la resta del territori català el panorama serà ben diferent. El sol brillarà durant bona part del dia a comarques com Lleida, Tarragona, el litoral sud i les Terres de l’Ebre. L'estabilitat atmosfèrica, afavorida per l'entrada d'aire una mica més fresc des del nord-oest, mantindrà els cels serens o només amb núvols alts i dispersos.

Un altre element a destacar serà la lleugera baixada de temperatures respecte a jornades anteriors. El descens serà especialment perceptible al litoral i prelitoral, on la presència de núvols baixos a la tarda, especialment a la costa sud, pot deixar una sensació tèrmica més fresca.