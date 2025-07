Avís urgent del Meteocat a gairebé 20 comarques: la calor i la pluja, protagonistes avui

per Iker Silvosa

A Catalunya, els canvis atmosfèrics poden transformar qualsevol jornada aparentment tranquil·la en una successió de contrastos. La situació d'avui, dissabte 19 de juliol de 2025, és un clar exemple de com el clima mediterrani pot sorprendre i exigir atenció. L'ambient matinal convida a la calma, però sota aquesta aparença s'hi amaguen diversos ingredients que avui faran del temps l'autèntic protagonista en bona part del país.

Calor intensa al sud: avisos activats per altes temperatures

A mesura que avanci el matí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís especial per calor intensa a diverses comarques del sud: Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Tarragonès. En aquests territoris, la combinació d'aire càlid i estabilitat atmosfèrica propiciarà que els termòmetres es disparin, especialment entre les 8:00 i les 20:00 hores. El nivell de perill fixat és d'1 sobre 6, la qual cosa indica risc moderat, però suficient per a extremar la precaució, sobretot a les zones més exposades del litoral.

La calor serà especialment notòria en punts propers a la costa, on la superació dels llindars previstos podria donar-se puntualment. És fonamental hidratar-se i evitar activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, ja que la sensació tèrmica pot ser encara més acusada per la humitat ambiental.

| Meteocat

Alerta per xàfecs intensos al centre i nord-est: el mapa de les pluges

La calor no serà l'únic fenomen destacat. El Meteocat també ha emès un avís per pluges intenses que afecta una franja molt significativa de Catalunya. Segons l'última actualització, gairebé una vintena de comarques es troben en alerta groga (nivell 1 de 6) per la possibilitat de precipitacions intenses, superiors a 20 mm en 30 minuts. Entre les comarques assenyalades destaquen: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Conca de Barberà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Selva, Solsonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. La zona de més risc es distribueix des de l'interior central fins al prelitoral i part del litoral barceloní i gironí.

Aquestes pluges poden aparèixer en forma de xàfecs localment tempestuosos, acompanyats puntualment d'aparell elèctric i, en alguns casos, fins i tot de calamarsa o pedra de petita mida. Les precipitacions s'esperen sobretot des del migdia i fins al vespre, coincidint amb el màxim desenvolupament dels núvols convectius a àrees muntanyoses i prelitorals. A primera hora del matí, els cels estaran més coberts a la meitat nord, amb xàfecs dispersos i, al llarg del dia, la nuvolositat serà variable amb la formació de nuclis tempestuosos, especialment al Pirineu Oriental i l'interior del nord-est.

Durant la matinada i primeres hores, els xàfecs han estat més dispersos, amb una afectació limitada però localment moderada a la meitat nord. A mesura que avanci el dia, la presència d'intervals de núvols baixos serà notòria al litoral i prelitoral sud, on l'ambient es mantindrà xafogós fins a mitjan matí i tornarà a estar més carregat al vespre. La nuvolositat alta recorrerà tot el territori durant la jornada, i el creixement de núvols d'evolució serà especialment visible a les serres del Pirineu, Prepirineu i la Serralada Prelitoral, on el cel quedarà entre parcialment i molt ennuvolat en alguns moments.

Les temperatures màximes tendiran a pujar a les comarques sota avís de calor, mentre que l'avanç dels xàfecs farà que, en altres zones, la sensació tèrmica sigui més suportable després del pas de les precipitacions. El vent serà fluix en general, tot i que durant les tempestes no es descarten ratxes fortes i fenòmens associats, com la caiguda de calamarsa o pluges intenses en curts períodes de temps.