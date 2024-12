L'Administració de loteria catalana que ha fet rica molta gent gràcies a ChatGPT

per Mireia Puig

L'administració número 11 de Barcelona, denominada 'Molta merda 2015', ha celebrat aquest diumenge haver venut 34 sèries del 45456, un cinquè premi dotat amb 6.000 euros per dècim. "Vaig preguntar a ChatGPT quin número tocaria", ha explicat Alejandro, que ha estat un dels afortunats que s'ha atansat aquest matí a l'administració, situada al barri de Badal.

Els dècims s'han venut a la mateixa administració i al bar 'O'Limia', pròxim a l'establiment i que fa només dues setmanes que va obrir. "El més important és que l'hem repartit, és el que més il·lusió em fa", ha dit la Mari Solo, del bar 'O'Limia', on s'han venut part dels dècims premiats.

| ACN

Francesc Cuenca, propietari de l'administració que ha venut el número premiat amb un cinquè premi, ha explicat que el dècim està "molt repartit" i que tenen molts clients que compren aquest número durant tot l'any. "Hem repartit la sort", ha celebrat Cuenca, que té l'administració des del 2015. Ha explicat que, quan l'han trucat per notificar-li que havia venut un cinquè premi pensava que era perquè havia fet alguna cosa malament, però s'ha alegrat en conèixer la notícia. "És la primera vegada que donem un premi a Nadal", ha dit.

Victòria gràcies a ChatGPT

Un dels agraciats, Alejandro, ha explicat que va anar a l'administració buscant un dècim que comencés per quatre, després d'haver consultat ChatGPT. "Estic molt content. El repartiré amb la família", ha explicat.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

La celebració pel cinquè premi s'ha concentrat al bar 'O'Limia', on s'han venut part dels dècims premiats. Mari Sol ha explicat que van consensuar el número que volien vendre a l'establiment i ha explicat que el 45456 els va agradar. Ha assenyalat que el que més il·lusió li fa és haver repartit sort entre els clients. "Tenia fe que tocaria", ha afirmat.

Un altre motiu per a l'alegria és que Mari Sol va regalar fa un parell de dies un dels dècims que han resultat premiats a José Luis, que en tenia un, però li van robar. "Ha estat un regal, el més important és que jo no el tenia", ha apuntat, remarcant que usarà els diners per comprar el mateix model de rellotge que també li van prendre durant el robatori, que li havia regalat la seva mare pel seu cinquantè aniversari.