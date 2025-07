El Meteocat confirma on continuarà plovent els pròxims dies

per Iker Silvosa

Catalunya viu aquests dies sota un ambient que convida a mirar el cel amb atenció. Les jornades d'estiu, tradicionalment associades al sol i les altes temperatures, estan deixant pas a un escenari molt més canviant i ple de matisos. Els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya mostren com els núvols guanyen protagonisme, i no només a la costa, sinó també a l'interior, dibuixant una situació en què la incertesa és la principal protagonista per als pròxims dies.

Les condicions meteorològiques apunten cap a una atmosfera inestable, que es tradueix en nuvolositat abundant i l'aparició de pluges en diferents punts del territori. No es tracta d'una situació de pluges generalitzades, però sí de precipitacions intermitents, localment intenses, que poden sorprendre aquells que planifiquin activitats a l'aire lliure o trajectes per carretera.

Pluges localitzades i avisos de perill: el detall per comarques

El Meteocat ha activat diferents avisos meteorològics per a les pròximes hores i jornades, especialment per intensitat de pluja al sud de Catalunya. Segons els últims mapes i avisos oficials, avui dimarts la probabilitat de pluja es concentra en àrees molt concretes, com la comarca de la Selva. Tanmateix, la situació canvia de manera significativa a partir de dimecres.

Durant dimecres, s'espera l'arribada de ruixats i pluges localment intenses a tota la meitat sud del litoral i prelitoral. Les comarques més afectades seran Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Garraf i Baix Penedès, on està activada l'alerta groga per possibilitat d'acumulacions superiors a 20 mm en només 30 minuts. A més, zones de l'interior com l'Anoia i l'Alt Penedès també podrien registrar precipitacions, tot i que amb menor intensitat. A partir del migdia, el Meteocat preveu que els nuclis de precipitació s'estenguin puntualment cap a l'interior del quadrant nord-est, és a dir, cap a àrees properes al Prepirineu i la Catalunya Central.

El pronòstic oficial subratlla que, si bé la majoria d'aquests ruixats seran d'intensitat feble o moderada i deixaran quantitats d'aigua més aviat modestes, no es descarta que a les zones avisades puguin donar-se episodis de pluja forta, capaces d'acumular quantitats significatives de precipitació en poc temps. La distribució d'aquests fenòmens serà local, és a dir, afectarà punts concrets més que grans extensions de territori.

Evolució de la inestabilitat: previsió fins dijous

La tendència apunta que la inestabilitat atmosfèrica es mantindrà, almenys, fins dijous. Durant la matinada i les primeres hores de dijous, podrien produir-se alguns ruixats aïllats al litoral sud, tot i que amb menor probabilitat d'intensitat elevada. Durant el matí, la pluja podria repetir-se a la mateixa franja costanera i prelitoral, mentre que, a partir de migdia, els focus de precipitació tendiran a desplaçar-se cap a l'interior: la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu s'afegeixen llavors a les zones amb probabilitat de ruixats, tot i que ja amb un caràcter més irregular.

Malgrat la persistència dels núvols i les precipitacions, les temperatures es mantindran sense canvis significatius, contribuint a crear una sensació tèrmica més suau de l'habitual en aquesta època de l'any. D'altra banda, per dijous no hi ha alertes activades de moment, tot i que els models meteorològics insisteixen en la possibilitat de pluges als mateixos sectors afectats el dia anterior.