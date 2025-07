El Meteocat confirma on afectarà la pluja i dona data pel canvi de temps

per Iker Silvosa

L'atmosfera a Catalunya continua en plena transformació, marcada per una seqüència de jornades meteorològicament agitades que estan alterant la dinàmica estival. Després d'un dimecres especialment actiu, amb tempestes intenses previstes en nombrosos punts del territori, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat la seva previsió a mitjà termini, confirmant que la inestabilitat no només es manté, sinó que es redistribueix i es reorganitza, afectant noves àrees i anunciant un gir clar en les temperatures.

Tempestes localitzades i muntanya com a epicentre de l'activitat

La nova previsió de Meteocat, acompanyada de mapes actualitzats, deixa clar que dijous i divendres continuaran sent dies marcats per la inestabilitat atmosfèrica, tot i que amb característiques diferents respecte al primer pic tempestuós de dimecres. Si bé la probabilitat de pluges disminueix lleugerament, el risc segueix present, amb especial incidència a les zones de muntanya de l'interior i el prepirineu.

Durant dijous, s'espera que els ruixats es concentrin novament en àrees de l'interior de Tarragona, el prelitoral central, el nord-est del país i part del Camp de Tarragona, tal com ja havia advertit el meteoròleg Francesc Mauri. L'activitat tempestuosa tindrà caràcter local, però podria deixar episodis de més de 30 mm en curts períodes de temps, en línia amb els llindars d'avís del pla INUNCAT.

| Getty Images, Alain36

Divendres, tot i que es preveu una reducció en la intensitat i extensió de les precipitacions, encara es mantindrà el risc de tempestes d'evolució diürna en àrees elevades, especialment al Pirineu oriental i l'interior de Girona i Barcelona. Segons Meteocat, aquestes tempestes tendiran a desaparèixer a mesura que s'acosti el cap de setmana.

La temperatura cau amb claredat: canvi de patró confirmat

Una de les conseqüències més evidents d'aquest episodi és la baixada de les temperatures, que ja ha començat a notar-se en cotes altes i que s'accentuarà entre dijous i divendres. En punts del Pirineu, la temperatura a 3.000 metres podria fregar els 0 °C, segons dades modelitzades del Pica d'Estats. A la resta del país, els valors també baixaran entre 4 i 6 °C respecte a l'inici de setmana, oferint un respir tèrmic que molts agrairan.

Aquest descens tèrmic no és anecdòtic: representa un canvi de patró atmosfèric que podria mantenir-se durant el cap de setmana. De fet, Meteocat apunta que dissabte serà una jornada més estable, amb més sol en general, tot i que sense descartar del tot l'aparició de nuvolositat residual en sectors de l'interior.

Regions menys afectades i vigilància activa en punts sensibles

Les zones que han quedat més al marge del gruix de l'activitat tempestuosa —com l'extrem sud, el Ponent o la Vall d'Aran— seguiran en principi amb menys afectació, tot i que el model de precipitació acumulada d'AEMET per a l'est peninsular adverteix de possibles tempestes fortes en àrees properes, amb risc de calamarsa de gran mida. Això obliga a mantenir el seguiment actiu fins i tot a les comarques on la previsió indica menor risc.

En paral·lel, les agències hidrològiques com l'ACA i la CHE mantenen la seva atenció sobre el comportament de rius, rieres i conques menors, especialment després de les pluges intenses de dimecres. Tot i que no s'espera que se superin els llindars de desbordament, sí que existeix possibilitat de crescudes ràpides en entorns mal drenats o altament urbanitzats.