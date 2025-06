Meteocat avisa, l'estiu comença fort: 13 comarques en alerta per calor intensa avui

Amb el sol pràcticament en el seu punt més alt de l'any i una atmosfera que ja fa dies que anuncia el que s'acosta, Catalunya ha rebut avui, 21 de juny, no només l'inici oficial de l'estiu, sinó també un avís clar: la calor extrema ha arribat per quedar-se, almenys per ara. I ho ha fet amb força, activant l'alerta groga per temperatures intenses a tretze comarques del país.

Un inici d'estiu sota el domini de la calor

La jornada d'avui ha començat amb cels majoritàriament serens a tot Catalunya, donant continuïtat a una dinàmica estable que venia marcant els darrers dies. Tanmateix, des de primera hora ja s'intuïa que no seria un dia més. Les temperatures s'han anat elevant amb rapidesa i, segons els models del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveu que els termòmetres assoleixin valors especialment alts durant la franja horària de 14:00 a 20:00 hores.

El grau de perill meteorològic per calor fixat per avui és d'1 sobre 6, la qual cosa correspon a un nivell d'alerta groga. Tot i que no és el màxim de l'escala, sí que representa una amenaça concreta per a la salut en determinats grups de població i justifica plenament les mesures de precaució.

| Meteocat

Les comarques que concentren aquest avís de calor intensa són: Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell, Alt Empordà, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà. En aquestes zones, les màximes podrien acostar-se o fins i tot superar els 40 °C en punts de Ponent, mentre que al nord-est s'espera que se situïn entre els 36 i 37 °C. Es tracta de valors propis d'una situació de calor molt intensa, que obliga a extremar la vigilància en els col·lectius més vulnerables.

Què s'espera per a la resta del dia?

Durant la tarda, el cel començarà a cobrir-se progressivament en diverses comarques de l'interior nord, com és habitual en episodis convectius associats a la calor acumulada. Els núvols d'evolució creixeran amb força especialment al Pirineu, el Prepirineu i el massís dels Ports, on s'esperen ruixats d'intensitat feble a moderada. Tot i que no es preveuen precipitacions generalitzades ni acumulacions rellevants, alguns nuclis podrien anar acompanyats de tempestes elèctriques i fins i tot calamarsa o pedra de petit tamany.

En comarques com el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès i Osona, aquests episodis podrien manifestar-se amb més claredat a partir del migdia, abans de quedar restringits al sector occidental del Pirineu cap al vespre. Al litoral nord, mentrestant, arribaran algunes bandes de núvols alts que deixaran el cel enterbolit sense més conseqüències.

Un risc que exigeix atenció i prevenció

L'episodi d'avui marca una fita climàtica no menor: és el primer avís coordinat de calor intensa d'aquest estiu, i afecta ja una quarta part del territori català. Tot i que la situació no arriba als nivells crítics d'onades de calor passades, es tracta d'un fenomen a seguir de prop, especialment perquè es produeix en un moment de transició estacional en què molts encara no han adaptat les seves rutines a les noves condicions tèrmiques.

Des de Protecció Civil s'han llançat recomanacions clares: evitar l'activitat física a les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i tenir cura del benestar de les persones grans, malaltes o dependents, que són qui pateixen amb més intensitat els efectes adversos d'aquestes condicions.