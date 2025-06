Meteocat avisa, el verano empieza fuerte: 13 comarcas en alerta por calor intenso hoy

Con el sol prácticamente en su punto más alto del año y una atmósfera que ya lleva días anunciando lo que se avecina, Catalunya ha recibido hoy, 21 de junio, no solo el inicio oficial del verano, sino también una advertencia clara: el calor extremo ha llegado para quedarse, al menos por ahora. Y lo ha hecho con fuerza, activando la alerta amarilla por temperaturas intensas en trece comarcas del país.

Un inicio de verano bajo el dominio del calor

La jornada de hoy ha comenzado con cielos mayoritariamente despejados en toda Catalunya, dando continuidad a una dinámica estable que venía marcando los últimos días. Sin embargo, desde primera hora ya se intuía que no sería un día más. Las temperaturas se han ido elevando con rapidez y, según los modelos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se prevé que los termómetros alcancen valores especialmente altos durante la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas.

El grado de peligro meteorológico por calor fijado para hoy es de 1 sobre 6, lo que corresponde a un nivel de alerta amarilla. Aunque no es el máximo de la escala, sí representa una amenaza concreta para la salud en determinados grupos de población y justifica plenamente las medidas de precaución.

| Meteocat

Las comarcas que concentran este aviso de calor intenso son: Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell, Alt Empordà, Pla de l'Estany, Gironès y Baix Empordà. En estas zonas, las máximas podrían acercarse o incluso superar los 40 °C en puntos de Ponent, mientras que en el noreste se espera que se sitúen entre los 36 y 37 °C. Se trata de valores propios de una situación de calor muy intenso, que obliga a extremar la vigilancia en los colectivos más vulnerables.

¿Qué se espera para el resto del día?

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse progresivamente en diversas comarcas del interior norte, como es habitual en episodios convectivos asociados al calor acumulado. Las nubes de evolución crecerán con fuerza especialmente en el Pirineu, el Prepirineu y el massís dels Ports, donde se esperan chubascos de intensidad débil a moderada. Aunque no se prevén precipitaciones generalizadas ni acumulaciones relevantes, algunos núcleos podrían ir acompañados de tormentas eléctricas e incluso calamarsa o piedra de pequeño tamaño.

En comarcas como el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès y Osona, estos episodios podrían manifestarse con más claridad a partir del mediodía, antes de quedar restringidos al sector occidental del Pirineo hacia la tarde-noche. En el litoral norte, mientras tanto, llegarán algunas bandas de nubes altas que dejarán el cielo enturbiado sin mayores consecuencias.

Un riesgo que exige atención y prevención

El episodio de hoy marca un hito climático no menor: es el primer aviso coordinado de calor intenso de este verano, y afecta ya a una cuarta parte del territorio catalán. Si bien la situación no alcanza los niveles críticos de olas de calor pasadas, se trata de un fenómeno a seguir de cerca, especialmente porque se produce en un momento de transición estacional en el que muchos todavía no han adaptado sus rutinas a las nuevas condiciones térmicas.

Desde Protecció Civil se han lanzado recomendaciones claras: evitar la actividad física en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y cuidar del bienestar de las personas mayores, enfermas o dependientes, que son quienes sufren con más intensidad los efectos adversos de estas condiciones.